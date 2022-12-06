رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: بدء تنفيذ منطقة لوجستية لتداول الحبوب ببورسعيد

أكد وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن شرق بورسعيد ستشهد البدء في تنفيذ مشروع محطة متعددة الأغراض بشرق بورسعيد ومنطقة لوجستية لتداول الحبوب والغلال، في شهر أبريل 2023.

جاء ذلك خلال اسقبال رئيس الهيئة وفد أعمال يضم البعثة الاستثمارية اليابانية وأعضاء مكتب اليونيدو بطوكيو ومركز اليابان للتعاون مع الشرق الأوسط JCCME ، وذلك خلال زيارة رسمية لمقر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة؛ ضمن الاهتمام البالغ الذي تحظي به المنطقة الاقتصادية من مختلف دول العالم، لا سيما بعد التطور الملحوظ في أداء المنطقة الاقتصادية في مجال توطين القطاعات الصناعية والخدمية المختلفة والنشاط الترويجي الذي قامت به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة الماضية والذي ساعد مجتمع الأعمال الدولي في التعرف على الهيئة وامكاناتها بشكل أكبر.

عقد اللقاء بحضور اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة لشئون المناطق الصناعية وعدد من مستشاري ومساعدي رئيس الهيئة.

وأوضح رئيس الهيئة خلال عرضه التقديمي إمكانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مناطق صناعية متكاملة و6 موانئ متصلة بالبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، واستعرض أيضاً القطاعات المستهدفة بالمناطق الصناعية، وأكد على أن مراكز البيانات هي أحد أهم القطاعات الصناعية المستهدفة لدى الأسواق الإفريقية وبالتالي هي واحدة من مستهدفات المرحلة المقبلة لدى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد سعادته باستقبال الوفد بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة والتي شهدت افتتاح رئيس الجمهورية لأول مصنع للهيدروجين الأخضر في مصر والشرق الأوسط خلال مؤتمر المناخ الماضي، والتي تتم بها أيضاً أعمال التطوير لميناء السخنة الذي تقوم الهيئة بتنفيذ أعمال تطوير ضخمة به ضمن استراتيجية الدولة لتطوير الموانئ البحرية والذي ينتهي بنهاية العام المقبل.

كما أوضح أنه بعد انتهاء أعمال التطوير سيصبح عدد أحواض الميناء 6 أحواض ليكون بذلك أهم مركز محوري لحركة التجارة والتداول في البحر الأحمر، كما أكد أيضاً على اهتمام الهيئة بالعنصر البشري وتأهيل العمالة الفنية المدربة لتواكب كل التقنيات الحديثة اللازمة للصناعات المستهدفة، وذلك وفقاً للخطوات الجادة التي اتخذتها الهيئة من خلال توقيع اتفاقية إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومؤسسة السويدي إلكتريك وبنك مصر لإنشاء أكاديمية للتعليم الفني المزدوج والتدريب المهني والتقني للعمالة الفنية وتأهيلها للعمل بالمشروعات الصناعية المقامة داخل المنطقة الصناعية بالسخنة.

وأبدى الوفد اهتمامًا بالغاً بالحوافز الاستثمارية الخاصة بالهيئة والتعامل الضريبي والجمركي للشركات العاملة داخل المنطقة والفرق بينها وبين مثيلاتها خارج حيز نطاق المنطقة، حيث أشار رئيس الهيئة للحوافز الخاصة بالمنطقة التي تقدمها لمستثمريها مقارنة بالمناطق الحرة أو المناطق الصناعية وتمتعها بحوافز مالية مباشرة وغير مباشرة ونظام جمركي خاص.

دعوة لزيارة اليابان مطلع العام المقبل

ودعا الوفد الياباني رئيس الهيئة بإعداد جولة ترويجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مطلع العام المقبل داخل اليابان للقاء الشركات اليابانية الراغبة للاستثمار بالمنطقة وطرح الفرص الاستثمارية والقطاعات التي تمكن الجانب الياباني من توطين بعض القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة.

وفي ختام الزيارة أعرب رئيس الهيئة عن تقديره للتعاون المشترك بين الجانبين، وعقب انتهاء اللقاء قام الوفد بجولة تفقدية لمنطقة السخنة الصناعية التابعة للهيئة والتي شملت تفقد مصنع سرايا المختص بتصنيع مستحضرات التجميل اليابانية في مصر، حيث تتواجد شركة سرايا فيما يقرب من 50 دولة حول العالم، وبدأت في ضخ استثماراتها في مصر منذ عام 2019 من خلال تقديم الخدمات المعتمدة على التكنولوجيا اليابانية في مجالات التعقيم والصحة العامة والتجميل، وقد تم إنشاء مجمع المصانع الأول لشركة سرايا في مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون بمثابة قاعده تصديرية لمنتجات الشركة لدول الشرق الأوسط وأفريقيا.