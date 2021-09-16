استثمار

رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس : أنهينا 60% من عوامل تمكين الاستثمار بشرق بورسعيد

المنطقة تفتح الباب لتلقي العروض من المستثمرين والاطلاع عليها واختيار الأفضل منها
أماني العزازي 1:47 م, الخميس, 16 سبتمبر 21 1:47 م, الخميس, 16 سبتمبر 21

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قال المهندس يحيى ذكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن المنطقة تهدف لأن تصبح “منطقة شرق بورسعيد” مركزا اقتصاديا “عالميا” والوجهة المفضلة للاستثمار، من خلال ما تقدمه المنطقة من حوافز مباشرة وغير مباشرة للمستثمرين والتي تشمل صفر ضريبة جمركية وصفر قيمة مضافة وحوافز استثمارية على ضريبة الدخل وحوافز متعلقة بالنظام الجمركي الخاص والتحول الرقمي، حيث تم إنهاء ٦٠% من عوامل تمكين الاستثمار بشرق بورسعيد.

وأضاف أن المنطقة تفتح الباب لتلقي العروض من المستثمرين والاطلاع عليها واختيار الأفضل منها، موجها الدعوة لكل المستثمرين ورجال الأعمال،
لاستغلال إمكانات وموارد المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، والأعمال الجاري تنفيذها من تحسين التربة وأعمال البنية التحتية وإنشاء ساحة التداول، وتسهيل حركة انتقال البضائع والأفراد إلى منطقة “شرق بورسعيد المتكاملة”، وانعكاسة على تنمية سيناء، وخلق فرص عمل للشباب.

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وقدم رئيس الهيئة الاقتصادية عرضا “تفصيليا” عن المنطقة الاقتصادية وما تم خلال السنوات الماضية وما تقدمه من الدعم للمستثمر وتوافر بيئة إستثمارية قادرة على تحقيق أعلى معدل من النجاح والذي يعود على مصر بالخير ويساهم فى توفير آلاف فرص العمل، بجانب عرض الفرص الاستثمارية والقطاعات الصناعية المستهدفة، ومنطقة شرق بورسعيد المتكاملة، والتي تشهد انطلاق مشروعات ضخمة تعزز من توطين الصناعات وإحلال الواردات والعمل على سد احتياجات السوق المحلية والإقليمية، وشركة “شرق بورسعيد للتنمية” القائمة بأعمال المطور الصناعي” للمنطقة، والذي يقدم جميع احتياجات المستثمرين من البنية التحتية، وشبكة طرق قومية، والدعم المتواصل لتذليل أي عقبات قد تواجة المستثمر شرق بورسعيد.

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جاء ذلك خلال انطلاق أكبر منتدى اقتصادي عالمي على أرض بورسعيد والذي أقيم في أحد المنتجعات السياحية “بورتو سعيد”، بحضور المهندس يحيى ذكي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء محمد برايه نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للقطاع الشمالي، ومشاركة كبار رجال الأعمال والمستثمرين فى مصر والخارج وعدد من الشخصيات الاقتصادية والوزراء في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في دعم وترويج المشروعات القومية التي تشهدها الدولة المصرية حاليا” ، والتعريف بالفرص الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

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ويهدف المؤتمر إلى التعريف بأهمية منطقة شرق بورسعيد لوجيستيا “وصناعيا” والمشروعات المتواجدة بالمنطقة الصناعية، لتصبح فرصة الاستثمار العالمية وقاطرة تنمية مصر.

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بقلم أماني العزازي

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