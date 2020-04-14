نقل وملاحة

رئيس المنطقة الاقتصادية: حوافز الموانئ سترتبط بحجم التداول والاستثمارات

تشمل منح حزمة من الحوافز التشجيعية لزيادة العمل بميناء شرق بورسعيد، وجذب خطوط جديدة
مدحت إسماعيل 4:18 م, الثلاثاء, 14 أبريل 20 4:18 م, الثلاثاء, 14 أبريل 20

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قال المهندس يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الاتفاقية الموقعة مع شركة قناة السويس للحاويات، تشمل منح حزمة من الحوافز التشجيعية لزيادة العمل بميناء شرق بورسعيد، وجذب خطوط جديدة.

وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، إلى أن الحوافز ستكون مرتبطة ببعض الأمور الواجب تنفيذها من جانب الشركة، أو الخطوط الملاحية، تتعلق بحجم التداول، وحجم الاستثمارات وغير من الأمور، وفقا لقرار وزارة النقل، الهادف إلى تمكين كل ميناء إصدار كل ما هو مناسب مع حوافز لتعزيز التنافسية.

وأعلنت وزارة النقل، في سبتمر الماضي عن حزمة من الحوافز والتسهيلات الخاصة بصناعة النقل البحرى.

وتم إقرار مجموعة من الحوافز والتخفيضات تصل إلى 45 في المئة على رسوم المساعدات الملاحية والمنائر، لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس.

ويأتى ذلك فى ظل سياسة الدولة التي تهدف إلى تحقيق المرونة والسرعة المطلوبة فيما يخص جميع الأنشطة التى يتم مزاولتها في الموانئ المصرية.

والحوافز الجديدة تتضمن تبسيط الإجراءات المطلوبة من المتعاملين أو المشتغلين بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى والموانئ، مما يقضي على أي شكل من أشكال الازدواجية في تحصيل الرسوم.

وأضاف، أن الهيئة تدرس تأسيس زراع استثمار، بهدف ترويح الفرص الاستثمارية الموجود بالمنطقة الأقتصادية، وجذب شركات كبرى للعمل في السوق المحلي، بكافة الأنظمة، سواء كانت من خلال الشراكة، أو حق الانتفاع أو غيرها.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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