رئيس المنصة يكشف خطتها خلال 3 سنوات: «مصر للتعليم» ضخت استثمارات تجاوزت 3 مليارات جنيه فى السوق المصرية

أكد أحمد وهبى، الرئيس التنفيذى لمنصة مصر للتعليم (Egypt Education Platform – EEP) أنها ضخت إجمالى استثمارات تجاوزت 3 مليارات جنيه فى السوق المصرية منذ انطلاقها عام 2019.

واختص «وهبى»، جريدة «المال»، بالخطة الاستثمارية للمنصة خلال الفترة الزمنية بين 2 و3 أعوام المقبلة، والتى تتضمن زيادة عدد المنشآت التعليمية تحت الملكية أو الإدارة إلى 30 منشأة، إلى جانب مضاعفة معدلات الإشغال.

وأشار إلى أن الخطة تتضمن زيادة عدة المنشآت التعليمية، موزعة ما بين 15 مدرسة ومثلها للحضانات، إلى جانب العمل على مضاعفة إجمالى الطاقات الاستيعابية التى تبلغ حاليًا نحو 19 ألف طالب.

وأضاف «وهبى» أن المنصة تتولى حاليًا إدارة وتملك ما بين 8 مدارس ومثلها لفروع حضانات، ما يجعل المنصة هى الأكبر بين المستثمرين فى مرحلة التعليم الأساسى.

وقال إن خطة منصة مصر للتعليم للفترة المقبلة تركز على الاتجاه إلى غرب القاهرة والدلتا والصعيد، مع العمل على مخاطبة شرائح تعليمية متنوعة.

وكشف عن استحواذ المنصة، مؤخرًا، على حصة الأغلبية من سلسلة حضانات تريليوم وبيتالز مونتيسورى، والتى تمتلك نحو 7 فروع.

وأوضح أن قطاع الحضانات يعد مدخلًا استراتيجيًا مهمًا فى خطة المنصة للتوسع فى التعليم الأساسى فى الفترة المقبلة، باعتبارها من أهم القطاعات التى تخدم المدارس.

وأشار إلى أن خطة المنصة للحضانات تتضمن الخروج باستثماراتها إلى منطقة غرب القاهرة، ثم التوجه إلى المحافظات تباعًا، للوصول بعدد فروعها إلى نحو 20 فرعًا ما بين 2 و3 سنوات.

وأوضح «وهبى» أن المنصة اتجهت إلى منطقة غرب القاهرة بالفعل من خلال أكاديمية «حياة ويست»، إلى جانب العمل على تدشين مدرستين فى منطقة القرية الكونية فى السادس من أكتوبر، بمشاركة الصندوق السيادى المصرى، بسعة إجمالية تصل إلى 50 ألف طالب.

ولفت إلى أن مشروع الصندوق السيادى يتضمن تدشين المدرستين بنموذج اللغات المميزة «الأمريكية والبريطانية»، وتخاطب الشريحة المتوسطة بتكلفة استثمارية تتراوح ما بين 200 و250 مليون جنيه لكل مدرسة.

وأوضح «وهبى» أن المشروع وصل إلى مرحلة متقدمة من العمليات البنائية، ومن المستهدف فتح باب التقديم لتلقى الطلاب خلال شهر يناير 2023، تمهيدًا لاستقبالهم خلال العام الدراسى الجديد.

وأكد أن الصندوق السيادى شريك أساسى على مستوى الاستثمار فى المنصة، إلى جانب تولى إدارة المدرستين الجديدتين، موضحًا أن هناك رغبة من الطرفين على استكمال التوسع مستقبلًا.

وفى سياق متصل، ذكر «وهبى» أن المنصة أضافت إلى محفظتها العام الماضى مدرسة قايتباى الدولية (AIA) بالإسكندرية، وتم ضخ استثمارات ضخمة لتطوير المنشآت والكوادر البشرية.

وأكد أن الاستثمار فى التعليم الجامعى ضمن مستهدفات وخطة المنصة على المدى البعيد.

ولفت «وهبى» إلى أن طرح المنصة فى البورصة المصرية من أهم الخيارات التمويلية لتعظيم أعمالها الفترة المقبلة أو الاكتتاب فى زيادة رأسمالها بشكل مباشر، مؤكدًا أنه لم يتم الاستقرار على الوجهة الأمثل حتى الآن.

ويندرج تحت محفظة منصة «مصر للتعليم» حاليًا 11 مدرسة فى مراحل مختلفة من التطوير، إذ تقوم بتشغيل وإدارة أصول صندوق التعليم المصرى الذى تم تأسيسه فى ديسمبر 2018 للاستثمار فى قطاع التعليم الأساسى فى مصر.

وتضم المنصة تحت مظلتها مجموعة مدارس جيمس الدولية فى مصر، ومجموعة مدارس حياة الدولية، ومدارس اللغات المتميزة، إضافة إلى الاستثمارات فى قطاعات تخدم محفظة المدارس المملوكة والمدارة من قبل المنصة، مثل قطاع خدمات النقل من خلال استثمارها فى شركة Option Travel، إلى جانب اقتحام نشاط الحضانات لأول مرة.