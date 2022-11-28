رئيس المكسيك يحدد نسبة زيادة الأجور في 2023

من المقرر أن تعلن المكسيك عن زيادة الحد الأدنى للأجور خلال العام 2023 في غضون أيام قليلة، حسب ما ذكره الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

واقترح أوبرادور أن تكون هذه النسبة حوالي 20%.

وقال أوبرادور: “في غضون أيام قليلة أخرى سيتم الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور للعام المقبل”.

وأضاف: “أريد أن توافق عليها بالإجماع قطاعات العمل والأعمال والحكومة، أريد أيضا أن تكون نحو 20 في المئة”.

وتعهد لوبيز أوبرادور منذ توليه منصبه في أواخر عام 2018 بإعطاء الأولوية للفقراء ومعالجة التفاوت الهائل في الثروة في المكسيك لتخفيف التراجع المستمر منذ عشرات السنين في القوة الشرائية للعمال.

ورفعت حكومة أوبرادور الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة منذ عام 2019 كان آخرها 22 في المئة في 2022.