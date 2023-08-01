رئيس المقاولون العرب يلتقي رئيس وزراء الكاميرون لفتح آفاق عمل جديدة

أجرى المهندس أحمد العصار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، يرافقه المهندس أحمد العدلاني والمهندسة هبة أبو العلا عضوا مجلس الإدارة، زيارة عمل إلى الكاميرون التقوا خلالها بعدد من كبار المسئولين بالحكومة الكاميرونية وعلى رأسهم جوزيف نجوت رئيس وزراء دولة الكاميرون.

كما تم عقد لقاء مع جوليوس ديوريت ندونجو وزير الغابات والحياة البرية، وسيرافان فودا سكرتيرعام رئاسة الوزراء وجان تشوفو السكرتير العام لوزارة الاقتصاد، وذلك بحضور عماد عبيد المشرف المالي على قطاع أفريقيا، والمهندس أشرف فهمي العضو المنتدب للمقاولون العرب الكاميرونية.

تفاصيل المناقشات

وتناولت اللقاءات مناقشة المشروعات الجارية التى تنفذها شركة المقاولون العرب الكاميرونية وكذلك المشروعات المستقبلية، كما تم بحث إمكانية فتح مجالات عمل جديدة لشركة المقاولون العرب في دولة الكاميرون.

وأبدى المسئولون رضاءهم وإعجابهم بمستوى جودة الأعمال التي تقوم الشركة بتنفيذها، وترحيبهم الكامل بتوسيع نطاق ومجال عمل الشركة لا سيما في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والكاميرون على مستوى القيادة السياسية في كلا البلدين الشقيقين وكذلك على المستوى الشعبي.

على جانب آخر قام المهندس أحمد العصار ومرافقوه بزيارة موقع كسارة المواد المحجرية في منطقة أيلومدن ومتابعة معدلات الإنتاج المتميزة لها.

أبرز المشروعات

كما قام بتفقد موقع تنفيذ طريق بوكل ليكييه بطول 81.5 كم والذي بلغت نسبة التنفيذ به 21% من إجمالي التعاقد الذي تبلغ قيمته 40 مليون يورو وتسير الأعمال به طبقا للبرنامج الزمني المحدد له.

كذلك تم تفقد مشروع إنشاء الطريق الدائري للمدخل الشمالي للعاصمة ياوندي بطول ٢٧.٢ كم وبقيمة 32 مليون يورو وجار إنهاء إجراءات التعاقد واستخراج التصاريح اللازمة.

جمعية عمومية

وعلى هامش الزيارة عقدت الجمعية العمومية للمقاولون العرب الكاميرونية برئاسة المهندس أحمد العصار وبحضور سيوي مونتيه الشريك المحلي وتم استعراض الموقف المالي لأعمال العام 2022 واستعراض معدلات أداء الأعمال وموقف التحصيلات للمشروعات القائم بتنفيذها الشركة.