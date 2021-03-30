رئيس المقاولون العرب يطالب «قطاع التشييد» بالتوسع في تصنيع الأثاث المنزلي

قام المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب بزيارة لقطاع خدمات التشييد بمدينة العاشر من رمضان، حيث استهل الزيارة بالاجتماع مع قيادات القطاع.

شهد الاجتماع تقديم عرض عن الخدمات والأنشطة المتخصصة التى يقدمها القطاع، من خلال فيلماً تسجيلياً عن القطاع لعرض كافة الامكانات التى يزخر بها ومنها الشدات المعدنية ومركز تشكيل الحديد ومصنع الأمل (1) للمنتجات الخرسانية ومصانع الأمل (2) و (3) للطوب والانترلوك ومصنع الكرفانات ومصنع الكريتال ومصنع الأثاث والمنتجات الخشبية ومعرض الأثاث.

وخلال الاجتماع وجه رئيس الشركة الشكر لكافة المسؤولين بالقطاع عن قيامهم بتوفير الكثير من احتياجات المشروعات التى تنفذها الشركة فى الداخل والخارج.

وطالب فى الوقت ذاته بضرورة استمرار التطوير والتحديث من أجل المنافسة، كما شدد على أن يتم بذل الجهد فى التسويق من أجل التعامل خارج نطاق الشركة، والتوسع في تصنيع الأثاث المنزلي لخدمة العاملين وأسرهم بالشركة وبأسعار مناسبة و ضرورة التوجه للقطاع الخاص واستغلال الامكانات المتاحة بالقطاع.

تلا ذلك جولة تفقدية بالقطاع، تفقد خلالها المصانع المختلفة وعمليات التشغيل وأثنى على العاملين.

رافق رئيس مجلس الإدارة، المهندس إمام عفيفي نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس طارق خضر رئيس قطاع التشييد، والمهندس ماهر جاب الله المشرف علي الإدارة، والمهندس محمد موهوب رئيس قطاع الشئون الكهروميكانيكية بالقطاع والمهندس ناصر سعد مدير إدارة الشدات والأعمال التخصصية، والمهندس محمد عدس المشرف على الشدات المعدنية.