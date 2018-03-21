رئيس المقاولون العرب يتفقد مشروع منتجع الجلالة السياحى

قام المهندس محسن صلاح رئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب، بزيارة مشروع منتجع الجلالة السياحي حيث عقد اجتماعاً موسعاً مع قيادات العمل بالمشروع لمتابعة سير الأعمال ويتم تنفيذه تحت أشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.ويضم فندقا خمس نجوم يقع على موقع فريد على البحر الأحمر بمساحة 9150 متراً مربعاً،

قام المهندس محسن صلاح رئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب، بزيارة مشروع منتجع الجلالة السياحي حيث عقد اجتماعاً موسعاً مع قيادات العمل بالمشروع لمتابعة سير الأعمال ويتم تنفيذه تحت أشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ويضم فندقا خمس نجوم يقع على موقع فريد على البحر الأحمر بمساحة 9150 متراً مربعاً، ويتكون من دور أرضى وبدروم و4 أدوار متكررة، ويشمل 266 غرفة و24 جناحاً فندقياً و4مطاعم وقاعة متعددة، الأغراض إضافة إلى 15 فراغ عام للاستخدامات المتعددة، كما يضم المشروع إنشاء حمام سباحة ونافورة راقصة أمام الفندق وأماكن إنتظار تسع 400 سيارة

ويشمل المشروع تنفيذ عدد (26) فيلا (13 بلوك) دور أرضى +أول +الرووف بمساحة 300م2 وتنفيذ عدد 72 شاليه (3 بلوك – 24 شالية/بلوك) دور أرضى+ أول+ ثاني بمساحة 1180م2،

بالإضافة إلى تنفيذ 48 شاليه (12 بلوك – 4 شاليه/بلوك) دور أرضى+أول بمساحة 433م2 ،كما تتضمن الأعمال إنشاء عدد 2 حمام سباحة للكبار والأطفال ومبنى للخدمات على مساحة 400 م يتكون من بدروم وأرضى وأول.