رئيس «المقاولون العرب» يتفقد مشروع كوبري السلام بمنطقة العاشر (صور)

تفقد اليوم السبت، المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب ، مشروع كوبرى السلام بمنطقة موقف العاشر، والذى يقام ضمن خطة وزارة النقل لتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة، ويبلغ طول الكوبرى حوالى 1300 متر وعرض 30 مترا.

ورافق رئيس مجلس الإدارة، المهندس إبراهيم مبروك عضو مجلس الإدارة، والمهندس حسن مصطفى رئيس قطاع الكبارى والأساسات، والمهندس ياسر صادق مدير إدارة الكبارى والإنشاءات التخصصية، والمهندسة هبة أبو العلا نائب مدير إدارة الكبارى.

جدير بالذكر أن الكوبرى يهدف إلى سهولة الحركة المرورية في الطريق الدائري للقادم من اتجاه المعادى إلى اتجاه المرج، ويتم استخدام نفق السلام فى الاتجاه العكسى.