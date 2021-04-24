عقـــارات

رئيس «المقاولون العرب» يتفقد مشروعى كوبري ونفق الواحات بمدينة أكتوبر

يبلغ طول النفق حوالى 800 متر
أحمد صبحي 11:49 م, السبت, 24 أبريل 21 11:49 م, السبت, 24 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تفقد المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب أعمال تنفيذ مشروعى كوبرى ونفق تقاطع لتطوير طريق الواحات الرئيسى بمدينة السادس من أكتوبر و الربط مع الطريق الدائرى.

رافقه خلال الجولة المهندس إمام عفيفي نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس طارق صقر عضو مجلس الإدارة والمهندسة مفيدة علام استشارى طرق الشركة.

و استمع رئيس مجلس الإدارة إلى شرح حول الموقف التنفيذى للمشروعين و خطة العمل و التنسيق بين كافة الإدارات المشاركة بالمشروعين، حيث يبلغ طول النفق حوالى 800 متر، ويخدم القادم من طريق الواحات والمتجه إلى الطريق الدائري.

اقرأ أيضا  رئيس جهاز العبور يتفقد محطة محولات كهرباء بقدرة 525 ميجا

بينما يصل طول  الكوبري إلى 800 م تقريبا ويخدم القادم من الطريق الدائري والمتجه إلى طريق الواحات فى إتجاه الفيوم، ويعدا المشروعين جزء من مشروع تطوير المحاور الرئيسية بمدينة 6 أكتوبر.

وشهدت جولة رئيس المقاولون العرب ونائبه مشاركه، المهندسون حسن مصطفى رئيس قطاع الكباري والأساسات وياسر عبد العال رئيس قطاع الطرق، وطارق خضر رئيس قطاع التشييد.

اقرأ أيضا  محمد مطاوع لـ «المال»: «إم جى» العقارية تنوى استثمار 500 مليون جنيه فى الأعمال الإنشائية خلال 2021

وإيهاب جمال مدير إدارة المشروع، وعلي عبد الصمد مدير إدارة الأعمال الاعتيادية، ويوسف حسن مدير إدارة الأساسات، وهانى زكى نائب مدير إدارة الكباري والإنشاءات التخصصية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد صبحي

ملف الكاتب أحمد صبحي

اقرأ أيضاً

«المصرية للاستثمار والتنمية» تدرس إنشاء مشروع سكني بالعلمين الجديدة

شريف عمر 4:17 م, السبت, 24 أبريل 21

رئيس جهاز العبور يتفقد محطة محولات كهرباء بقدرة 525 ميجا

أحمد صبحي 3:54 م, السبت, 24 أبريل 21

مسئولو الإسكان يتفقدون سير العمل بمشروعات مدينة الشروق (صور)

أحمد صبحي 3:38 م, السبت, 24 أبريل 21

وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ 151 محطة معالجة للصرف الصحى بتكلفة تتخطى 31 مليار جنيه

محمود زكي 1:20 م, السبت, 24 أبريل 21

«بحوث الإسكان» ينظم 4 ورش عمل في مؤتمر التشييد المستدام وإدارة المشروعات

أحمد صبحي 5:23 م, الجمعة, 23 أبريل 21

تشغيل محطة معالجة الصرف بطاقة 20 ألف م٣ كمرحلة أولى في مدينة المنيا الجديدة

أحمد صبحي 5:00 م, الجمعة, 23 أبريل 21