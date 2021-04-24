رئيس «المقاولون العرب» يتفقد مشروعى كوبري ونفق الواحات بمدينة أكتوبر

تفقد المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب أعمال تنفيذ مشروعى كوبرى ونفق تقاطع لتطوير طريق الواحات الرئيسى بمدينة السادس من أكتوبر و الربط مع الطريق الدائرى.

رافقه خلال الجولة المهندس إمام عفيفي نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس طارق صقر عضو مجلس الإدارة والمهندسة مفيدة علام استشارى طرق الشركة.

و استمع رئيس مجلس الإدارة إلى شرح حول الموقف التنفيذى للمشروعين و خطة العمل و التنسيق بين كافة الإدارات المشاركة بالمشروعين، حيث يبلغ طول النفق حوالى 800 متر، ويخدم القادم من طريق الواحات والمتجه إلى الطريق الدائري.

بينما يصل طول الكوبري إلى 800 م تقريبا ويخدم القادم من الطريق الدائري والمتجه إلى طريق الواحات فى إتجاه الفيوم، ويعدا المشروعين جزء من مشروع تطوير المحاور الرئيسية بمدينة 6 أكتوبر.

وشهدت جولة رئيس المقاولون العرب ونائبه مشاركه، المهندسون حسن مصطفى رئيس قطاع الكباري والأساسات وياسر عبد العال رئيس قطاع الطرق، وطارق خضر رئيس قطاع التشييد.

وإيهاب جمال مدير إدارة المشروع، وعلي عبد الصمد مدير إدارة الأعمال الاعتيادية، ويوسف حسن مدير إدارة الأساسات، وهانى زكى نائب مدير إدارة الكباري والإنشاءات التخصصية.