رئيس «المقاولون العرب» يتفقد مشروعات الشركة في محافظة أسوان 

قام المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، بجولة تفقدية لمشروعات الشركة في أسوان، رافقه خلال الجولة المهندس إمام عفيفي نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس إبراهيم مبروك عضو مجلس الإدارة والمهندس حسن مصطفى عضو المجلس التنفيذي رئيس قطاعات الصعيد والبحر الأحمر والمهندس طارق خضر عضو المجلس التنفيذي رئيس قطاع التشييد والمهندس سيد فرج عضو المجلس التنفيذي رئيس قطاع الكباري والأساسات والمهندس أنس الصغير رئيس قطاع الكباري والمهندس ياسر صادق مدير فرع جنوب الوادي والمهندس علاء سيف مدير إدارة الطرق الداخلية والمهندس على عبد الصمد مدير إدارة الأعمال الاعتيادية والمهندس نبيل سعد نائب مدير إدارة الكباري.

وفي بداية الجولة تفقد فاروق الموقف التنفيذي الحالي للطريق الإقليمي الشرقي الواصل بين طريق العلاقي والكوبري الملجم والذي يبلغ طوله 22 كم وعرضه 8 م والتابع لجهاز تعمير جنوب الصعيد وتبلغ تكلفته مـا يقـرب من 600 مليون جنيه ويهدف إلى توفير السيولة المرورية داخـل مدينة أسـوان بنقل حركة النقل الثقيل خارج المدينة مما يحقق تقليل الضغط على الطـرق الداخليـة فيزيد من عمرها الافتراضي إلى جانب فتـح ظهير عمراني جديد.

بالإضافة إلى خدمة قطاع المحاجر، ويقوم بتنفيذه قطاع الطرق بالشركة بطريقة الرصف الأسفلتي وذلك باستخدام الفينشر الخرساني العملاق “فيرتجن” والذي يعد أول وأحدث فينشر للرصف الخرساني تمتلكه شركة المقاولون العرب حيث تعد الطرق الخرسانية هي مستقبل الطرق ويساهم الفينشر الخرساني العملاق في زيادة معدلات التنفيذ بالمشروع والتي وصلت نسبة الانجاز فيه إلى 70% .

يشار إلى أن الطريق يتكون من عدد 2 حارة بعرض 4 م رصف خرساني بسمك 28 سم وطبقة تأسيس بسمك 15سم تعمل في الاتجاهين بالإضافة إلى 2.5 م طبانات يمين ويسار عبارة عن تربة زلطية بسمك 15سم فوق الفرمة، يشمل المشروع أيضا أعمال تكاسي من الدبش لقطاعات الردم أعلى من 3م وعدد 7 مخرات للسيول.

بعد ذلك تم تفقد مشروع محور بديل خزان أسوان الذى تقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذ القطاع الثاني منه وهو عبارة عن كوبرى خرسانى على النيل يتكون من 14 محور وبطول 676 متر وعرض 29 متر مكون من 3 حارات فى كل اتجاه وتبلغ الفتحة الملاحية للكوبرى 180 م عرض.

يربط المحور بين الطريق الواصل لطريق أسوان – برنيـس حتى الطريق الصحراوي الغربي (القاهرة – أسوان) عابراً نهـر النيل والربط على طريـق أسوان/ أبو سمبل.

ثم تفقد رئيس مجلس الإدارة ومرافقوه محور دراو المكون من عدد 7 كباري من أهمها ( كوبرى النيل – كوبرى الزراعي الغربي – كوبرى الصحراوي الغربي) و3 أنفاق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، ويبلغ عرض الكوبري فوق نهر النيل ( 25) مترا و يبلغ عــــرض باقي قطاعات الكباري ( 21 ) متراً.