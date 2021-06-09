رئيس المقاولون العرب يتفقد محطة التنقية الشرقية لمعالجة الصرف الصحي بالإسكندرية

تفقد المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب مشروع هضم الحمأة الناتجة من محطة التنقية الشرقية لمعالجة الصرف الصحي بالإسكندرية، يرافقه المهندس حسام الدين الريفي، عضو مجلس إدارة الشركة، والمهندس يسري عبدالرازق، مدير فرع الإسكندرية والمهندس أشرف عبد القادر نائب مدير الفرع.

وخلال الجولة، اطَّلع رئيس مجلس الإدارة على مكونات المشروع الذي يهدف إلى تخفيض الحمأة الناتجة من المحطة بمقدار ٣٠%، وإلى إنتاج طاقة كهربائية نظيفة عن طريق هضم الحمأة وإنتاج غاز الميثان منها.

يتكون المشروع من ٤ هواضم عملاقة سعة ١٦ ألف متر مكعب، وخزان لاستقبال الحمأة وخزان لتخزينها ومبنى التوزيع وخزانان للغازات ووحدة لمعالجة الغازات الحيوية ومبني لتوليد الكهرباء من الغازات الحيوية، وينفذ المشروع اتحاد بين شركتي المقاولون العرب وشركة سويز.

جدير بالذكر أنه تم استخدام أحدث أساليب وتكنولوجيا البناء في المشروع كالشَّدات المنزلقة والخرسانات غير المُنفذة للهواء، ويخضع المشروع حالياً للاختبارات والتوصيلات التي تسبق تجارب التشغيل المقرر الانتهاء منها بحلول العام الجديد.