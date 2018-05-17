رئيس المقاولون العرب يتفقد المسجد والبرلمان بالعاصمة الجديدة

المال- خاصقام المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، اليوم الموافق لأول أيام شهر رمضان الكريم، بتفقد أعمال تنفيذ مسجد الفتاح العليم ومقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث التقى العاملين بالمشروعين وطالبهم بمزيد من الجهد والعمل والإنتاج في هذا الشهر الفضيل، وذلك بحضور ال

المال- خاص





قام المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، اليوم الموافق لأول أيام شهر رمضان الكريم، بتفقد أعمال تنفيذ مسجد الفتاح العليم ومقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث التقى العاملين بالمشروعين وطالبهم بمزيد من الجهد والعمل والإنتاج في هذا الشهر الفضيل، وذلك بحضور المهندسين سيد فاروق النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، وإمام عفيفي نائب رئيس مجلس الإدارة، وأحمد عباس عضو مجلس الإدارة، ومفيدة علام استشاري طرق الشركة والمشرف على قطاع المعامل ورؤساء القطاعات ومديري الأفرع المشاركة.

وأوضح المهندس أحمد عباس، عضو مجلس الإدارة، أن مشروع مسجد الفتاح العليم تجري فيه الأعمال على قدم وساق، خاصة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، وهو يتكون من بدروم على مساحة 6325 م2 وأرضى يضم صحن المسجد على مساحة 6325 م2 ويتسع لعدد (6300 مصلى) وله 6 مداخل ومدخل جانبي لمصلى السيدات بالدور الأول وساحة للصلاة الخارجية تتسع لـ3400 مصلٍّ وبدروم يضم مصلى رجال (1200 مصلى) ومصلى سيدات (300 مصلية) وعدد (2) ميضة للرجال، وعدد (2) ميضة للنساء، ومتحف رسالات سماوية ودار تحفيظ قرآن ومستوصفًا، كما يضم المسجد 4 مآذن بارتفاع 90 م للمأذنة وقبة رئيسية لصحن المسجد بقطر 33م وارتفاع 28م، وعدد 4 قباب ثانوية لصحن المسجد بقطر 12.5 وارتفاع 10م.

وأضاف عباس أن مبنى مجلس النواب يقام على مساحة 109 ألف متر مربع ويتكون من مبنى رئيسى يسع 1000 نائب، وسيتم تشطيبه وتجهيزه على أعلى مستوى من المباني الحكومية الحديثة وهو يتكون من بدروم + أرضى + ثمانية أدوار متكررة + قبة بقطر 50م، وجراج على مساحة 40 ألف متر مسطح على دورين يسع 1500 سيارة ومبانٍ خدمية (مسجد يسع 300 مصلى– مستشفى 50 سريرًا- مركز شرطة– محطة إطفاء– مبنى سجل مدنى وشهر عقارى للموظفين– مبنى تعامل مع الجمهور– أسوار بطول 1400 متر طولى– أبراج حراسة– 8 مداخل– نافورة أمامية)، ويتميز المشروع بأن جميع خاماته محلية الصنع ومزود بأحدث أنظمة الإنارة والإنذار والحريق والتكييف المركزي، وبلغ إجمالى كميات الحفر بالمشروع (320.000 متر مكعب)، ومن ضمنها ما يقرب من (160.000 متر مكعب) صخر.