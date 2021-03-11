رئيس «المقاولون العرب» يتفقد العمل بمنطقة الحدائق المركزية بالعاصمة الجديدة

تفقد المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب ، الأعمال التي تنفذها الشركة حالياً بالمرحلة الأولى بمنطقة الحدائق المركزية (النهر الأخضر) بالعاصمة الإدارية الجديدة يرافقه المهندس إمام مام عفيفى نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس طارق صقر عضو مجلس الإدارة ومسؤولوا المشروع.

وجدير بالذكر أن المنطقة التي تنفذها المقاولون العرب بالحديقة المركزية تبلغ مساحتها 136 فداناً وتتضمن أعمالها حوالي مليون وثمانمائة ألف متر مكعب قطع، وثلاثمائة ألف متر مكعب ردم، إضافة إلي أعمال التسويات وإنشاء طرق وشبكات رئيسية وفرعية للمرافق وأعمال إنشاءات وزراعة.

كما أن الحديقة المركزية ستجسد الحضارة المصرية، وستكون حلقة الوصل بين سلسلة من الأحياء العمرانية الذكية، والتى تتميز بوفرة الإمكانيات، والمرونة، ومواكبة العصر، وستكون إحدى الحدائق المميزة على مستوى الشرق الأوسط والعالم حيث يصل طولها إلى أكثر من 10 كم، وتزيد مساحتها عن ألف فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم.

وتنقسم الحديقة من الشرق إلى الغرب إلى 3 قطاعات تخطيطية متجانسة، ترتبط بالمحيط المباشر، ويعكس كل منها شخصية، وطابعاً بصرياً وعمرانياً مميزاً، وهى تضم حديقة إسلامية – حديقة مُغطاة – نادى اجتماعى – منتجع صحى متكامل.

كما تضم الحديقة بحيرات ومطاعم – حديقة أعمال فنية – حديقة تراثية – منطقة ألعاب ترفيهية – ساحات احتفالات ومسرح مفتوح -حديقة تعليمية للأطفال – مكتبة مفتوحة وحدائق للقراءة – ساحة مركزية ومنطقة مطاعم – نادى رياضي ترفيهي.