رئيس المقاولون العرب يتفقد العمل بمنطقة الحدائق المركزية في العاصمة الإدارية

تفقد المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب الأعمال التي تقوم بتنفيذها الشركة حالياً بالمرحلة الأولى بمنطقة الحدائق المركزية (النهر الأخضر) بالعاصمة الإدارية الجديدة، رافقه خلال الجولة المهندس إمام عفيفي نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس أحمد عباس عضو مجلس الإدارة، والمهندس محمد علوي رئيس قطاع القاهرة الكبرى، والمهندس أحمد محمود مدير إدارة المشروع.

جدير بالذكر أن المنطقة التي تنفذها المقاولون العرب بالحديقة المركزية تبلغ مساحتها 136 فداناً وتتضمن أعمالها حوالي مليون وثمانمائة ألف متر مكعب قطع وثلاثمائة ألف متر مكعب ردم، إضافة إلي أعمال التسويات وإنشاء طرق وشبكات رئيسية وفرعية للمرافق وأعمال إنشاءات وزراعة.

كما أن الحديقة المركزية ستجسد الحضارة المصرية، وستكون حلقة الوصل بين سلسلة من الأحياء العمرانية، وستكون إحدى الحدائق المميزة على مستوى الشرق الأوسط والعالم حيث يصل طولها إلى أكثر من 10 كم، وتزيد مساحتها عن ألف فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم.

وتنقسم الحديقة من الشرق إلى الغرب لـ 3 قطاعات تخطيطية متجانسة، ترتبط بالمحيط المباشر، ويعكس كل منها شخصية، وطابعاً بصرياً وعمرانياً مميزاً، وتضم حديقة إسلامية – حديقة مُغطاة – نادى اجتماعي – منتجع صحى متكامل – بحيرات ومطاعم – حديقة أعمال فنية – حديقة تراثية – منطقة ألعاب ترفيهية – ساحات احتفالات ومسرح مفتوح -حديقة تعليمية للأطفال – مكتبة مفتوحة وحدائق للقراءة – ساحة مركزية ومنطقة مطاعم – نادى رياضي ترفيهي.