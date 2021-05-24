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رئيس «المقاولون العرب» يتفقد أعمال تطوير طريق الواحات بالسادس من أكتوبر (صور)

يبلغ طول النفق 800 متر ويخدم القادم من طريق الواحات والمتجه إلى الطريق الدائري
أحمد صبحي 5:09 م, الأثنين, 24 مايو 21 5:09 م, الأثنين, 24 مايو 21

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تفقّد المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، أعمال تنفيذ مشروعيْ كوبرى ونفق تقاطع طريق الواحات مع الطريق الدائرى، والتى تمثل جزءًا من مشروعات تطوير طريق الواحات الرئيسى بمدينة السادس من أكتوبر.

 حضر الجولة التفقدية المهندس أحمد العصار النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، والمهندس طارق صقر عضو مجلس الإدارة، والمهندسة مفيدة علام استشاري طرق الشركة.

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واستمع رئيس مجلس الإدارة إلى الموقف التنفيذى للمشروعين، وناقش كل تفاصيل الأعمال الجارية، والوسائل اللازمة لإنجاز المشروعين بأفضل صورة.

ويبلغ طول النفق 800 متر ويخدم القادم من طريق الواحات والمتجه إلى الطريق الدائري، بينما يبلغ طول الكوبري 800م ويخدم القادم من الطريق الدائري والمتجه إلى طريق الواحات الفيوم.

رافقهم خلال الجولة المهندسون حسن مصطفى رئيس قطاع الكباري والأساسات، وياسر عبد العال رئيس قطاع الطرق، وطارق خضر رئيس قطاع التشييد، وإيهاب جمال مدير إدارة المشروع، وعلى عبد الصمد مدير إدارة الأعمال الاعتيادية، وهانى زكى نائب مدير إدارة الكباري والإنشاءات التخصصية.

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بقلم أحمد صبحي

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