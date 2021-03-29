رئيس «المقاولون العرب» يتفقد أعمال تصنيع مظلة محطة عدلي منصور بالورش المركزية

تفقد المهندس سيد فاروقن رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، اليوم المصانع والورش المركزية بشبرا التابعة للشركة والتي تعد إحدى قلاع الصناعة الوطنية في مصر، لمتابعة أعمال تصنيع مظلة محطة عدلي منصور التبادلية.

في بداية الزيارة اجتمع رئيس مجلس الإدارة بقيادات العمل بالمشروع، حيث استمع إلى شرح مفصل حول عملية تصنيع المظلة والبرنامج الزمنى للمشروع.

بعدها انتقل رئيس مجلس الإدارة لمشاهدة عملية التصنيع على الطبيعة، حيث تتكون المظلة من (12) محور طولي و(5) محور عرضي ويصل الوزن الكلي إلى 2300 طن، وتبلغ مساحتها 24 ألف متر مسطح وطول المظلة 198 مترا وعرض 141 مترا على ارتفاع حوالى 24 مترا.

وطالب رئيس الشركة خلال زيارته بالمراجعة على الأعمال والدقة المتناهية وإجراء الدراسات اللازمة فى كافة مراحل التصنيع والتركيب بالموقع، كما وجه الشكر لقيادات العمل ولجميع العاملين بالموقع.

رافق رئيس مجلس الإدارة خلال الزيارة المهندس إمام عفيفي نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس خالد عيسى عضو المجلس التنفيذي للشركة والمهندس أحمد عيسى رئيس قطاع التصنيع.

كما رافقه المهندس أحمد شوقي مدير تحالف مشروع مترو الخط الثالث المرحلة الرابعة (4b) والمهندس أحمد شعبان مدير إدارة المصانع والورش المركزية والمهندس عصام شاهين مساعد رئيس قطاع التصنيع والمهندس حسن إبراهيم مدير إدارة المشروعات المشتركة.