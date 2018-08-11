رئيس المقاولون العرب يتفقد أحد مشروعات الشركة بالكويت

المال - خاص زار المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، مشروع شرق تيماء بمحافظة الجهراء، الذى تنفذه الشركة بدولة الكويت، ويشمل إنشاء وإنجاز وصيانة 509 بيوت على الطراز الحديث، بتكلفة 47.2 مليون دينار كويتى (ما يعادل 2.8…

المال – خاص

زار المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، مشروع شرق تيماء بمحافظة الجهراء، الذى تنفذه الشركة بدولة الكويت، ويشمل إنشاء وإنجاز وصيانة 509 بيوت على الطراز الحديث، بتكلفة 47.2 مليون دينار كويتى (ما يعادل 2.8 مليار جنيه)، ويخدم 4500 نسمة ويقام على مساحة 391 ألف متر مسطح، ومدة تنفيذه 30 شهرًا.

وخلال الجولة التى رافقه فيها المهندس رضا ربيع الرئيس التنفيذى لشركة المقاولون العرب الكويتية، والمهندس حسام فايد رئيس قطاع أسيا، وأشاد المهندس محسن صلاح بالأعمال المنفذة على الرغم من أن المشروع لا يزال فى مرحلة التجهيزات.

من جانبه، قال المهندس عونى توفيق، مدير فرع “المقاولون العرب” بالكويت، إن المشروع يتكون من بيوت حكومية بمساحة تبلغ 300 م2 للبيت الواحد ويتكون من دور أرضى وأول بمسطح 200 متر مسطح للدور.

ويشمل المشروع إنشاء مسجد بمساحة 1720م2 بالإضافة إلى مبانى خدمات ومواقف خاصة للسيارات ومحلات تجارية وأعمال طرق داخلية بطول 9 كيلوات متر وشبكات بنية تحتية بأقطار متنوعة من قطر 200 مم، وحتى 1600 مم و9 محطات فرعية لمحولات الكهرباء ويحاط المشروع بحزام شجرى بثلاثة أفدنة.