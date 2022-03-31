عقد المهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب اجتماعا مع مسئولى الشركة لمتابعة أعمال مشروع المونوريل، حيث تقوم الشركة بتنفيذ المرحلة التى تمتد من مدينة السادس من أكتوبر و تصل إلى الجيزة ، وتنفيذ ٤ محطات فى مشروع مونوريل العاصمة الادارية الجديدة، وذلك تحت إشراف وزارة النقل، والهيئة القومية للأنفاق.

واستمع رئيس مجلس الإدارة خلال الإجتماع إلى الموقف التنفيذى لكافة قطاعات المشروع و أكد على ضرورة دفع الأعمال و رفع معدلات الإنجاز.

جدير بالذكر أن المشروع يخدم التوسعات الكبيرة بمدينة 6 أكتوبر ويمتد إلى الجيزة بطول 43 كم ويعد وسيلة نقل جماعى عصرية يتم دخوله لمصر لأول مرة حيث يسير على كمرة خرسانية معلقة.

ويحقق زمن رحلة تعادل زمن رحلة السيارة بدون توقف، و يضم المشروع 13 محطة هي:”محطة أكتوبر الجديدة – محطة المنطقة الصناعية – محطة السادات – محطة جهاز مدينة 6 أكتوبر – محطة جمعية المهندسين – محطة جامعة النيل – محطة هايبر وان – طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى.

كما يضم “محطة بشتيل- محطة المنصورية – محطة المريوطية – محطة الطريق الدائرى – محطة وادى النيل”.بالإضافة إلى موقع ورشة العمرات الجسيمة بالقرب من المنطقة الصناعية بمساحة حوالي 80 فدان.