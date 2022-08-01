رئيس «المقالون العرب» يتفقد أعمال الشركة بالخط الرابع لمترو الأنفاق

تفقد المهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب مشروع مترو أنفاق الخط الرابع لمتابعة سير الأعمال الجارية، حيث شملت الزيارة محطتى المتحف المصرى الكبير رقم (٤) والأهرامات رقم (6)، ورافقه خلالها المهندس أسامة مصطفى عضو مجلس الإدارة، والمهندس حسام فايد مدير التحالف، والمهندس محمد أبو دشيش المشرف على المشروع، والمهندسة عبير مرسى مدير المشروع، والمهندس يوسف حسن مدير إدارة الأساسات، و المهندس هشام علي، والمهندس علي عبد العليم، نائبا مدير إدارة الإنشاءات البحرية، والمهندس إيهاب عبد العظيم مدير المشروع عن إدارة الأنشاءات البحرية.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من مسار الخط الرابع تقوم بتنفيذه وزارة النقل، وتحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق، بإجمالي طول 18.8كم ، وتضم عدد 12 محطة هي : حدائق الأشجار، حدائق الأهرام ، النصر، المتحف المصري الكبير، ميدان الرماية، الأهرام، المريوطية، العريش، المطبعة، الطالبية ، مدكور، ميدان المساحة ,بينما تقوم شركة المقاولون العرب قائد التحالف المكون من( شركات بتروجيت و كونكورد وأبناء حسن علام) من تنفيذ ثلاث محطات هى المتحف المصرى الكبير و الأهرامات و الطالبية.

هذا و يعتبر الخط الرابع هو أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى , ويقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة ، ومن المتوقع ان ينقل الخط حوالى 2 مليون راكب يوميا لتتكامل خدمة النقل مع مونوريل السادس من أكتوبر.