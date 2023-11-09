رئيس المعرض الأفريقي للتجارة : زيادة التبادل بين دول القارة السمراء يحقق الرفاهية لها

قال أولوسيجون أوبا سانغ، رئيس المجلس الاستشاري للمعرض الأفريقي للتجارة البينية، إن زيادة التبادل التجاري فيما بين بلدان القارة السمراء سيسهم في تحقيق الرفاهية لكل الدول.

وأضاف أن تنظيم المعرض، والذي تستضيفه مصر في الفترة ما بين 9 إلى 15 نوفمبر الجاري يمثل فرصة لانطلاق إمكانيات الاقتصادات الأفريقية، كما يعتبر دليلا على قدرة القارة السمراء على التحرر من الاستعمار.

وتابع في كلمته في الجلسة الثانية للمعرض الذي نظمه البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير اليوم، أن البنية الأفريقية تتمتع بالقوة لزيادة الإنتاجية والابتكار وتحسين جودة الحياة لملايين الأفارقة قي المهجر وداخل الدول نفسها.

كما أكد أن المعرض يعتبر منصة للتعاون ومشاركة المعرفة بين البلدان، ويجمع صناع السياسات والمبدعين لتبادل الأفكار واستكشاف الفرص من خلال روح التعاون والتضامن.

وقال إن الأيام المقبلة سيوفر المعرض خلالها منصة للحكومات المختلفة يمكنها مناقشة الصفقات والمشروعات المشتركة، والتعرف على الأسواق الجديدة والعملاء.

وتابع أن المعرض يقدم أيضا الفرص للشركات فضلا عن إمكانية مشاركة المعرفة والتي يمكن أن يستفيد منها رواد الأعمال أيضا.