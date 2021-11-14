رئيس المصلحة: تعديلات قانون «الشهر العقاري» قضت على الوقت و التكلفة و الإجراءات

أكد جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري أن التعديلات الجديدة قضت على كافة العقبات أهمها الوقت والتكلفة والاجراءات، قائلاً : ” المادة 26 من قانون الشهر العقاري والتي كانت تجعل طلب التسجيل يمر بمرحلتين هما المقبول والمشروع .

وقال ياقوت خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائية اون أنه كان يتم بحث الطلب أمام تلك المرحلين، الأولى كانت بمعرفة عضو قانوني يبحث الموضوع ثم بعد ذلك يقيد في مرحلة المشروع ويقيم مرة ثانية.

واضاف بان التعديلات الجديدة قضت على ما يسمى وفقاً لقانون الشهر العقاري مرحلة المقبول، قائلاً : أصبح مرحلة واحدة وهي المقبول ، كاشفاً أن الاجراءات أفضت إلى توفير دفتر توثيق داخل كل مأمورية شهر عقاري .

و أشار إلي أنه يتم من خلاله عملية التوثيق حيث يراجع العضو المحرر المقدم ويقدمه للشهر فوراً وإذا كانت الاطراف متواجدة يتم التوقيع في نفس اليوم أو اللاحق له .