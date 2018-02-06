رئيس المصري يوجه دعوة للخطيب لحضور مباراة جرين بافالوز

وكالات: وجه سمير حلبية رئيس النادي المصري البورسعيدي الدعوة للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لحضور مباراة جرين بافالوز الزامبي في دور الـ 64 ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم على استاد بورسعيد يوم السبت المقبل. وقال حلبية، في تصريح لموقع…

وكالات:

وجه سمير حلبية رئيس النادي المصري البورسعيدي الدعوة للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لحضور مباراة جرين بافالوز الزامبي في دور الـ 64 ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم على استاد بورسعيد يوم السبت المقبل.





وقال حلبية، في تصريح لموقع النادي المصري، إن «الجماهير في بورسعيد تعشق الكابتن الخطيب النجم الذي لا يختلف على حبه وعشقه اثنين وأوجه له الدعوة لحضور اللقاء ونرحب بأي فرد في الأهلي.. سيكون شرف كبير».

وقرر مجلس إدارة النادي المصري تخصيص المدرج الشرقي باستاد بورسعيد لتأبين شهداء الوطن بصفة عامة وشهداء الرياضة بصفة خاصة من مشجعي الأهلي والزمالك والمصري على أن يتم وضع علم مصر وشارة سوداء على هذا المدرج بجانب وضع باقات من الزهور بالمدرج.