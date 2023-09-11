رئيس المصرية للمطارات: تطوير مطار الغردقة «قبلة» جديدة للاستثمارات و عنصر جذب لشركات الطيران والمسافرين

قال الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، إن مشروع تطوير مطار الغردقة الدولي وإنشاء مبنى ركاب صديق للبيئة يأتي ضمن الأهداف التنموية التي نسعي إلى تحقيقها من خلال مشروعات التطوير في مختلف مواقع العمل.

وأكد أهمية مطار الغردقة الدولي والموقع اللوجستي المتميز للمطار كأحد أهم المطارات المصرية السياحية.

وأشار إلى أن جلسة الاستماع والتشاور الجماهيري للمشروع تهدف إلى تقييم الدراسات المبدئية والجدوي الاقتصادية والاجتماعية المتوقع الوصول إليها في ضوء توجهات الدولة المصرية من أجل تحقيق الاستدامة والاهتمام بالمشروعات الخضراء صديقة البيئة.

ولفت إلى أن المشروع يُعد قبلة جديدة للاستثمارات وجذب شركات الطيران والمسافرين من حول العالم إلى بمدينة الغردقة.