رئيس «المصرية للحوم» : 500 جنيه تكلفة ذبح الخروف و1200 للعجول داخل مجازر «التموين»

أكد اللواء محمود السعدني، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للحوم و للدواجن، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم توريد 800 طن من لحوم الأضاحي للأوقاف للأسر الأَوْلى بالرعاية، بجانب 500 طن للأضاحي.

وقال السعدني، خلال جولة تفقُّدية على مجزر البساتين، بمشاركة رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين، إن الشركة لديها 24 منفذًا لبيع اللحوم والدواجن، لافتًا إلى أن جميع المجازر مفتوحة خلال أيام العيد.

وأضاف أن التكلفة الفعلية لذبح الأضاحي داخل المجازر تتراوح من 400 و500 جنيه للخروف، ومن 1000 إلى 1200 جنيه للعجول.

وتابع السعدني أن ارتفاع الاحتياطي الإستراتيجي من الدواجن ووجود مخزون ضخم من الدواجن يكفي 6 شهور، حيث يتوافر حاليًّا 4 آلاف طن بمخازن وثلاجات الشركة، لاستيعاب كل الداوجن، بسعر 65 جنيهًا.

وأشار إلى أن الخِراف الحية متاحة لدى الشركة، حيث يتم الحفاظ عليها داخل الشركة، ويتراوح سعر القائم من 85 إلى 90 جنيهًا للكيلو، حسب الوزن، أما اللحوم الضاني فيسجل 130 جنيهًا للكيلو، واللحوم السودانية تسجل 115 جنيهًا للكيلو.

ولفت السعدني إلى أنه يتم ضخ 100 طن يوميًّا في منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية وما يتبعها، مؤكدًا الإشراف الطبي الآمن على اللحوم للتأكد من سلامتها قبل عرضها للمواطنين؛ حتى يتم التأكد من أنها لم تتعرض للتلف نتيجة النقل.

وتوقّع السعدني أن يكون معدل الضخّ خلال العيد 80 ألف طن، كما يمكن تزويد هذه الكميات بنحو 10 آلاف طن؛ حتى تتم تغطية كل احتياجات المواطنين لتصل إلى 120 طنًّا.