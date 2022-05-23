رئيس المصرية للاتصالات يتفقد أعمال تطوير الشبكة في القاهرة الجديدة

قام أمس المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، بزيارة إلى مناطق العمل بالقاهرة الجديدة، من أجل تفقد أعمال تطوير الشبكة التي تخدم أكثر من ٢٥٠ ألف عميل، وذلك للاطمئنان على تقدم سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها لخدمة العملاء بالتوسعات العمرانية الجديدة بمنطقة القاهرة الجديدة.

شملت الزيارة تفقد العمل بسنترال التجمع الخامس، ومنطقة الألف مصنع، وتفقد الشبكة بالمنطقة السكنية أبو الهول والأندلس، ودار مصر القرنفل، وتأتي في إطار حرص المصرية للاتصالات على تحقيق أعلى مستوى من رضا عملائها من خلال تحسين مستوى خدمات الاتصالات المقدمة وتوفير كافة الخدمات المتكاملة التي تلبي احتياجاتهم المتطورة.

جدير بالذكر أن منطقة القاهرة الجديدة ستشهد إضافة أكثر من ٨٠ ألف خط للشبكة الحالية خلال عام ٢٠٢٢ مع توقعات بإضافة ما يزيد عن ٥٠ ألف عميل جديد لخدمات الهاتف الثابت بالمنطقة.`