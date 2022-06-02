رئيس «المصرية للاتصالات»: نستهدف تحقيق مليار دولار أرباح تشغيل في 2022

كشف عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات أن المصرية للاتصالات تستهدف تحقيق 2.5 مليار دولار إيرادات إجمالية بنهاية العام الجاري 2022، متابعا أن شركته تستهدف تحقيق أرباح تشغيل تصل إلى نحو مليار دولار خلال 2022.

وقال حامد إن الشركة تلتزم بتنمية استثماراتها في مختلف المجالات التكنولوجية ذات الصلة بتطوير خدمات الاتصالات وعلى رأسها الإنترنت بجانب شبكات الهاتف المحمول والثابت.

وأضاف أن الشركة تنتهز أي فرصة مستقبلية لتحسين مستوى جودة الخدمة، مبينا أن الاستثمار بمجال الترددات عامي 2016 و2021 أبرز دليل على ذلك.