اتصالات وتكنولوجيا

رئيس المصرية للاتصالات : ندرس الخيارات المتاحة عن حصتنا في “فودافون “

الشركة عينت مكتب التميمي وشركاؤه مستشارا قانونيا لها
محمود جمال 8:11 ص, الخميس, 20 فبراير 20 8:11 ص, الخميس, 20 فبراير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف عادل حامد ، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات ، عن موقف شركته اتجاه الصفقة المحتملة بين شركة فودافون العالمية وشركة الاتصالات السعودية STC.

وقال حامد في بيان أن المصرية للاتصالات تبحث جميع الخيارات والفرص مفتوحة أمامها لاتخاذ قرار مدروس يخدم مصالح مساهميها فيما يتعلق باستثماراتها في شركة فودافون مصر ،منوها أن شركته تسعى لضمان قابلية كافة حقوقها القانونية للتنفيذ وان يحقق قرارها مصلحة المساهمين.

أكد أن هناك فرص متعددة في كل الخيارات المطروحة سواء بتحقيق وفورات اقتصادية أو عائد فوري على الاستثمار بما يضمن الاستغلال الأمثل لأصول الشركة لتحقيق عوائد للمساهمين.

لفت إلى أن مجلس إدارة المصرية للاتصالات وافق اليوم الخميس على الاستعانة بتحالف قوي يشمل كلا من EFG Hermes وCiti كمستشار استثماري ومكتب التميمي وشركاه كمستشار قانوني لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص والخيارات المتاحة.

ويتوزع هيكل ملكية فودافون مصر بواقع 55% لصالح فودافون العالمية و 45% للشركة المصرية للاتصالات

وبموجب حق الشفعة المنصوص عليه في اتفاق المساهمين بين فودافون العالمية والمصرية للاتصالات فإنه يحق للشركة الحكومية تقديم عرض شراء مماثل لشركة الاتصالات السعودية STC للاستحواذ علي حصة المجموعة العالمية البالغة 55% في وحدتها المصرية .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود جمال

ملف الكاتب محمود جمال

اقرأ أيضاً

«المصرية للاتصالات» تنتهي من خطة تحديث شبكتها للفايبر منتصف يونيو المقبل

محمود جمال 8:50 ص, الخميس, 20 فبراير 20

المصرية للاتصالات تحقق 25 مليار جنيه فى إجمالى الإيرادات خلال 2019

محمود جمال 7:06 ص, الخميس, 20 فبراير 20

“المصرية للاتصالات” توقع اتفاقيتي تعاون مع “عامر جروب” و”بورتو جروب”

محمود جمال 1:04 م, الأثنين, 17 فبراير 20

زيادة متوقعة 40% فى الأرباح التشغيلية لـ«المصرية للاتصالات» خلال 2019

المال - خاص 12:19 م, السبت, 15 فبراير 20

عمرو أديب : استحواذ المصرية للاتصالات على كامل أسهم فودافون مصر يكرس احتكار الخدمة

المال - خاص 11:27 م, الجمعة, 14 فبراير 20

«المصرية للاتصالات» تؤكد أحقية استخدامها الشفعة في شراء «فودافون مصر»

المال - خاص 10:47 ص, الخميس, 13 فبراير 20