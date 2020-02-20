رئيس المصرية للاتصالات : ندرس الخيارات المتاحة عن حصتنا في “فودافون “

كشف عادل حامد ، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات ، عن موقف شركته اتجاه الصفقة المحتملة بين شركة فودافون العالمية وشركة الاتصالات السعودية STC.

وقال حامد في بيان أن المصرية للاتصالات تبحث جميع الخيارات والفرص مفتوحة أمامها لاتخاذ قرار مدروس يخدم مصالح مساهميها فيما يتعلق باستثماراتها في شركة فودافون مصر ،منوها أن شركته تسعى لضمان قابلية كافة حقوقها القانونية للتنفيذ وان يحقق قرارها مصلحة المساهمين.

أكد أن هناك فرص متعددة في كل الخيارات المطروحة سواء بتحقيق وفورات اقتصادية أو عائد فوري على الاستثمار بما يضمن الاستغلال الأمثل لأصول الشركة لتحقيق عوائد للمساهمين.

لفت إلى أن مجلس إدارة المصرية للاتصالات وافق اليوم الخميس على الاستعانة بتحالف قوي يشمل كلا من EFG Hermes وCiti كمستشار استثماري ومكتب التميمي وشركاه كمستشار قانوني لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص والخيارات المتاحة.

ويتوزع هيكل ملكية فودافون مصر بواقع 55% لصالح فودافون العالمية و 45% للشركة المصرية للاتصالات

وبموجب حق الشفعة المنصوص عليه في اتفاق المساهمين بين فودافون العالمية والمصرية للاتصالات فإنه يحق للشركة الحكومية تقديم عرض شراء مماثل لشركة الاتصالات السعودية STC للاستحواذ علي حصة المجموعة العالمية البالغة 55% في وحدتها المصرية .