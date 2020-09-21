رئيس المصرية للاتصالات خلال زيارته للإسكندرية : مستمرون في تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية (صور)

تفقد عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، اليوم الإثنين مجموعة من مواقع العمل الخاصة بالشركة بمحافظة الإسكندرية، للاطمئنان على سير العمل، والوقوف على آخر ما وصلت إليه عمليات التطوير والتحديث لشبكة الاتصالات بالمحافظة.

شملت الزيارة تفقد العمل بمحطة إنزال سيدي كرير وبعض السنترالات، ومراكز المبيعات وخدمة العملاء بالمحافظة.

تأتي الزيارة في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية التي يقوم بها الرئيس التنفيذي الفترة المقبلة للعديد من مواقع العمل بالجمهورية، من أجل متابعة تنفيذ عمليات تطوير وتحديث البنية التحتية، وللاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الشركة لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد في مواقع العمل المختلفة، لا سيما مراكز خدمة العملاء والمبيعات بما يضمن سلامة الموظفين والعملاء.

وخلال زيارته، التقى حامد بمجموعة من العاملين بسنترال المنشية، واستمع إلى أرائهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل، وخلال اللقاء أثنى حامد على أداء العاملين بالسنترال.

ووجه شكره لجميع العاملين بالشركة على ما يبذلونه من جهد لا يتوقف لضمان ريادة الشركة لقطاع الاتصالات كأول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، مؤكدًا على أن الشركة مستمرة في تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية في جميع أنحاء الجمهورية، بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمات للعملاء.