اتصالات وتكنولوجيا

رئيس المصرية للاتصالات خلال زيارته للإسكندرية : مستمرون في تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية (صور)

الجولة شملت محطة إنزال سيدي كرير وبعض السنترالات
محمود جمال 3:49 م, الأثنين, 21 سبتمبر 20 3:49 م, الأثنين, 21 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

تفقد عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، اليوم الإثنين مجموعة من مواقع العمل الخاصة بالشركة بمحافظة الإسكندرية، للاطمئنان على سير العمل، والوقوف على آخر ما وصلت إليه عمليات التطوير والتحديث لشبكة الاتصالات بالمحافظة.

شملت الزيارة تفقد العمل بمحطة إنزال سيدي كرير وبعض السنترالات، ومراكز المبيعات وخدمة العملاء بالمحافظة.

اقرأ أيضا  سامسونج تطرح هاتفها «جالاكسي زي فولد 2» في الأسواق العالمية

تأتي الزيارة في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية التي يقوم بها الرئيس التنفيذي الفترة المقبلة للعديد من مواقع العمل بالجمهورية، من أجل متابعة تنفيذ عمليات تطوير وتحديث البنية التحتية، وللاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الشركة لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد في مواقع العمل المختلفة، لا سيما مراكز خدمة العملاء والمبيعات بما يضمن سلامة الموظفين والعملاء.

اقرأ أيضا  «الاتصالات» تطلق 34 خدمة حكومية جديدة على منصة «مصر الرقمية»

وخلال زيارته، التقى حامد بمجموعة من العاملين بسنترال المنشية، واستمع إلى أرائهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل، وخلال اللقاء أثنى حامد على أداء العاملين بالسنترال.

ووجه شكره لجميع العاملين بالشركة على ما يبذلونه من جهد لا يتوقف لضمان ريادة الشركة لقطاع الاتصالات كأول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، مؤكدًا على أن الشركة مستمرة في تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية في جميع أنحاء الجمهورية، بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمات للعملاء.

اقرأ أيضا  «إل جي» تكشف عن «Wing 5G» أول هاتف «دوار بشاشتين» في العالم (فيديو)
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

ملف الكاتب محمود جمال

اقرأ أيضاً

المصرية للاتصالات تتقدم بطلب للحصول على ترددات جديدة من «تنظيم الاتصالات»

محمود جمال 5:57 م, الجمعة, 18 سبتمبر 20

خلال أغسطس.. مصر تقفز 6 مراكز عالميًا في متوسط سرعة الإنترنت الأرضي

المال - خاص 5:52 م, الجمعة, 18 سبتمبر 20

3 أسباب وراء تعثر صفقة «فودافون – STC»

محمود جمال 9:08 ص, الأثنين, 14 سبتمبر 20

أول رد من «المصرية للاتصالات» على تعليق صفقة فودافون STC

محمود جمال 4:40 م, الأحد, 13 سبتمبر 20

«المركزي للمحاسبات» يطالب المصرية للاتصالات بتوضيح موقفها النهائي من صفقة فودافون STC

المال - خاص 3:38 م, الأحد, 13 سبتمبر 20

وزير الاتصالات: إنشاء أول ناد ذكي لرعاية الموهوبين في الألعاب الرقمية (فيديو)

المال - خاص 11:52 ص, الأحد, 13 سبتمبر 20