رئيس المصرف المتحد : 2022 كانت مليئة بالتحديات على جميع الأصعدة

أعلن اشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد – عن كشف حساب البنك لعام 2022.

قال أشرف القاضي أن المصرف المتحد استطاع تحقيق المعادلة الصعبة بين العمل وزيادة الانتاجية، وبين استغلال الموارد المتاحة للبنك، ليقدم منظومة مؤسسية ناحجة، قادرة علي المنافسة والاستحواذ علي شريحة أكبر من سوق المعاملات البنكية المصرية.

المصرف المتحد علي صعيد التمويلات المشتركة الكبري

شارك المصرف المتحد في العديد من التمويلات المشتركة المبرمة من البنوك، والموجهه للمساهمة في تمويل الانشطة الصناعية والزراعية والخدمية، حيث شارك في عدد 6 تمويلات مشتركة باجمالي مبلغ في حدود 2.150 مليار جنيه، موجهه لقطاع البترول، الاتصالات، القطاع الزراعي، وقطاع التطوير العقاري.

وفي مايو 2022، شارك المصرف المتحد في تحالف تمويلي لصالح شركة القناة للسكر بقيادة البنك الأهلي المصري، بصفته المنسق الرئيسي الأول ووكيل التمويل في نطاق التمويلات الخضراء، ضمن كوكبة من 9 بنوك بلغ حجم التمويل المشترك 12.5 مليار جنيه.

وتم تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع استصلاح وتطوير مساحة 181 ألف فدان بغرب محافظة المنيا في نطاق البرنامج الرئاسي لاستصلاح 1.5 مليون فدان، والذي يقع منه نحو 600 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا، إلى جانب تأسيس وتشغيل مصنع لإنتاج السكر بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 900 ألف طن سكر سنوياً.

أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد

في مارس 2022، شارك المصرف المتحد كاحد المساهمين في اطلاق أول صندوق لدعم الرياضة المصرية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وبنك مصر. وذلك بمشاركة الدكتور عماد البناني والدكتورة سوزان حمدي – العضوان المنتدبات للصندوق وداليا شفيق – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بلوتون لادارة صناديق الاستثمار ومجلس ادارة الصندوق، فضلا عن نخبة من رؤساء مجالس ادارات عدد من المؤسسات المالية، بالإضافة إلي لفيف من المتخصصين في علوم الرياضة والاكاديميين والاقتصاديين ورجال الاعمال وعناصر الحركة الرياضية في مصر.

في اغسطس 2022، وقع المصرف المتحد وجامعة المنصورة وتكامل جامعات وسط الدلتا، بروتوكول تعاون مشترك لدعم الابتكار وريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال المشروعات الصغيرة لطلبة جامعات التكامل، وعلي رأسها جامعة المنصورة، وذلك تدعيما لمسيرة التعاون المثمرة بين المصرف المتحد جامعة المنصورةمن خلال 3 مراكز لرواد النيل، تغطي منطقة الدلتا والصعيد والقاهرة الكبري، وضمن فاعليات الشمول المالي ودعم الطلاب والشباب ورواد الاعمال.

في ظل التحديات العالمية الكبيرة التي فرضت نفسها علي الساحة الاقتصادية والاجتماعية, استطاع المصرف المتحد أن يوثق مكانه بالسوق، بسلسلة من الانجازات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بلغ عددها54 انجاز. وأن يبتكر حزمة من الحلول البنكية التنافسية، التي تهدف إلي تدعيم توجة الدولة المصرية نحو جذب استثمارات محلية وعالمية، وتوطين الصناعة المصرية. فضلا عن تلبية احتياجات العملاء في ظل خطة الدولة للتحول الرقمي وتطبيقات الاقتصاد الاخضر.