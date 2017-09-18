رئيس المصرف المتحد: 10 مزايا للاستثمار فى مصر



هبة محمد وسهير محمد أكد أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن هناك 10 مزايا في السوق المصرية تجذب الاستثمارات وتساهم في الوصول إلى اقتصاد قومي قوي عالميًا،. وأوضح أن أولى هذه المزايا أن مصر تتمتع بمناخ استثماري جاذب جدا للمشروعات المحلية والعالمية والعربية، لتنوع الفرص واختلاف الانشطة الاقتصادية بين محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تنامي فرص التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.



وأشار خلال مشاركته فى مؤتمر اليورومنى إلي أن مصر تمتع بجهاز مصرفي قوي، وأسواق مالية وبورصة صاعدة، ومؤشرات إيجابية لمعدلات النمو الاقتصادي، علاوة على وجود أجندة استثمارية موضوعة بعناية وفقا لدراسات عن طبيعة المناطق والثروات البشرية والطبيعية.

ولفت إلى خروج قانون الاستثمار الجديد وتحرير سعر الصرف، وحرية تحويل الأموال وهيكلة دعم الطاقة، بالاضافة إلى قانون القيمة المضافة، ما يجعل اقتصاد القاهرة جاذبا ومحفزا.



وأضاف القاضي أن هناك اهتماما عالميا من قبل جموع المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في مصر، ويتضح بشكل كبير في عدد الوفود التي تشارك في المؤتمر، وأيضا في عدد المؤسسات التي أبدت اهتماما كبيرا ببحث الخريطة الاستثمارية ، فضلا عن حالة المتابعة والترقب لنتائج برامج الاصلاح الاقتصادي الجريئة والتي وضعت مصر في الطريق الصحيح لتصبح وفقا لرؤية الدولة المصرية في 2030 من أكبر 30 دولة بالعالم اقتصاديا.



وأشار إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادي ذا البعد الاجتماعي المطبق حاليا أعطى شهادة ثقة للمستثمرين بأن الدولة المصرية جادة نحو اهدافها للوصول إلى اقتصاد قوي قادر علي المنافسة والنمو، وكذلك اتاحة الفرص الاستثمارية الجادة والجاذبة محلياً وعربيا واجنبيا في ظل قانون اسثمار يوفر الحماية والثقة للمستثمر، فضلا عن تحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين مستوى معيشة المواطن وتحسين الخدمات وتوفير مزيد من فرص العمل.



ويرى القاضي أن وزارة الاستثمار تسعي بشكل جاد ومتكامل مع باقي المؤسسات لاعداد خريطة استثمارية شاملة تضم جميع محافظات الجمهورية في اطار قومي، تستهدف تحديد وإعلان الفرص المتاحة لضخ استثمارات جديدة في مشروعات قومية كبري ومشروعات صغيرة ومتوسطة للتقليل من نسب الفقر والبطالة والامية وتحقيق التنمية المستدامة في عدد من محافظات الجمهورية أهمها: محافظات محور التنمية –مطروح – المنوفية والغربية – كفر الشيخ – الفيوم – الاقصر – البحر الاحمر – اسوان – قنا – دمياط – السويس.



وقال إن صدور قرار حكومي مؤخرا بإنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي يعد البداية الحقيقية لتنمية محافظات الصعيد.



وأوضح أن مشروع المثلث الذهبي يعد نقلة اقتصادية لمنطقة محافظات الصعيد، ويهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في المجالات كافة، لافتا إلى أن المشروع تم تصميمه على أن يكون أضخم مركز تعديني وسياحي وزراعي وتجاري يخدم بشكل مباشر ابناء الصعيد والبحر الاحمر، ويهدف إلى زيادة فرص العمل، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة ذات أنشطة واستثمارات اقتصادية، معتمدة على الاستغلال الأمثل لطبيعة الثروات البشرية والموارد الطبيعية المتاحة بهذه المنطقة.

وحدد القاضي أربعة قطاعات مرشحة لتقود النمو الاقتصادي لمصر خلال الفترة المقبلة هي: العقارات والتجارة والصناعات التحويلية والزراعة.



وعن القطاع المصرفي، يشير القاضي إلى أن البنك المركزي المصري لعب دورا محوريا في برنامج الاصلاح الاقتصادي من خلال السياسات النقدية والقواعد التي تنظم وتتحكم في الاقتصاد لإعادة الثقة للمستثمرين.



وأكد أن القطاع حمى الاقتصاد المحلي من هزات عنيفة، واستطاع تلبية احتياجات السوق التمويلية من عجز في الموازنة عبر الاستثمار في أدوات الدين، بالاضافة إلى مبادرات عديدة لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والتمويل العقاري وقطاع السياحة.



ويعمل المركزي علي وضع حلول واجراءات تهدف إلى ضم القطاع غير الرسمي بالاقتصاد الرسمى من خلال الاهتمام بالمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة لتحقيق التنمية المستدامة.

كذلك مبادرة الشمول المالي والتي تهدف الى الوصول للعملاء أيا كانت توزيعاتهم الجغرافية وطرح منتجات تلبي احتياجاتهم المختلفة، فضلا عن نشر الثقافة المالية، وأيضًا التحول التدريجي للمجتمع الرقمي من خلال تعظيم دور التكنولوجيا وميكنة المدفوعات.

ولكن سيظل الرهان على الاصلاح الاقتصادي في تغيير نمط الحياة للمواطن وتغيير بعض السلوكيات للترشيد والابداع بحسب رئيس المصرف المتحد.



ويأمل القاضي في تعميق دور المصرف المتحد ومشاركته بقوة في الانطلاقة الاقتصادية لمصر، قائلا إن مصرفه لديه ميزة كبيرة في عدة مجالات منها مدى وعيه بأهمية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في تنمية عجلة الاقتصاد القومي وفتح مجالات عمل للشباب للقضاء علي البطالة وتحسين مستوي معيشة المواطن، ما سينعكس إيجاباً علي حركة التجارة الداخلية والخارجية ورفع جودة المنتج المصري تحت شعار “صنع في مصر”. وأشار إلى المساهمة في تنمية موارد وثروات المواطن المصري من خلال مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لاسكان محدودي ومتوسطي الدخل، وكذلك الدعم الكامل لمنظومة المسئولية الاجتماعية وتحديداً في قطاعات الصحة والتعليم والتنمية المجتمعية للعشوائيات.



ولفت إلى انتشار المصرف المتحد من خلال شبكة فروعه التي وصلت الى 52 فرعا في جميع محافظات الجمهورية، بالاضافة الى تقديم الخدمات البنكية الرقمية والتي تمكن العميل من انجاز جميع معاملاته في أسرع وقت بسهولة ويسر.

