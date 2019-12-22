رئيس “المستقبل للتنمية العمرانية”: شرق القاهرة ستصبح منطقة عالمية

وجود نظام المطور العام في كل مدينة جديدة يعد نواة قوية للتنمية والتعمير

قال المهندس عصام ناصف، رئيس شركة المستقبل للتنمية العمرانية ، إن منطقة شرق القاهرة ستصبح عالمية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الشركة تنفذ مشروعها الحالي بنظام المطور العام والذي يقع في مكان متميز بجوار العاصمة الإدارية الجديدة وهي تجربة متميزة تقوم بها حاليا، لافتا إلى أن المطور العام تجربة تم من خلالها تنفيذ العديد من المدن مثل مدينة نصر ومصر الجديدة.

وطالب ناصف خلال مؤتمر الأهرام الاقتصادي الرابع تحت عنوان ” الاقتصاد الرقمى وآفاق النمو” ، اليوم الأحد ، بوجود نظام المطور العام في كل مدينة جديدة فقدرات المطورين الحاليين قوية ولهم خبرات متميزة تعد نواة قوية للتنمية والتعمير فقطاع التطوير العقار مستعد دائما للمساهمة في خطة الدولة التنموية في مختلف أنحاء الجمهورية.

ولفت إلى أن النمو العمراني مطلوب باستمرار لمواجهة الزيادة السكانية.

أشار إلى أن الشركة تجهز لميلاد 6 شركات جديدة تحت مظلة شركة المستقبل لإدارة المدينة عقب الانتهاء من تنميتها ، وهو ما يتيح فرص لعمالة متخصصة فالقطاع الخاص أصبح يبني ويدير ويتولى الصيانة للمشروعات التي يقوم بتنفيذها مما يعكس خبرة قوية لدى الشركات.

قال إن الشركة تتعاون مع 12 مطور يساهمون بخبرتهم وإمكانياتهم في تنمية مدينة المستقبل بمنطقة شرق القاهرة.

جاء ذلك خلال عقد مؤسسة الأهرام المؤتمر السنوي الرابع،تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور وزراء، التخطيط ، والمالية، والسياحة، والتموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.