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رئيس المستشفيات الجامعية بسوهاج: ارتفاع بمصابي كورونا ولا يوجد ما يستدعي فرض حظر تجوال (فيديو)

أكد أن أعداد المصابين بفيروس كورونا في الموجة الثالثة أكبر من الموجة الثانية، وذلك في محافظات الصعيد بشكل عام .
محمد مجدي 11:53 م, السبت, 17 أبريل 21 11:53 م, السبت, 17 أبريل 21

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أكد الدكتور حسان النعماني رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بسوهاج، أن أعداد المصابين بفيروس كورونا في الموجة الثالثة أكبر من الموجة الثانية، وذلك في محافظات الصعيد بشكل عام .

وقال النعماني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر، إن المستشفى الجامعي بسوهاج يوجد فيها عزل كورونا لكافة المصابين في منطقة الصعيد .

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وأضاف النعماني، أن الدكتور محمود منصور نقيب الأطباء في سوهاج بالغ في طلبه بضرورة فرض حظر التجوال في سوهاج نتيجة زيادة الأعداد، قائلا: “الدكتور منصور كان مصاب بفيروس كورونا وتعالج منه بس هو عنده خوف من زيادة الأعداد بالشكل ده ولكن يجب عدم المبالغة”.

ولفت النعماني إلى أنه لا يوجد ما يستدعي فرض حظر التجوال في سوهاج ، قائلا: “معندناش مشكلة لعمل حظر في سوهاج وفي مصابين بيدخلوا و يخرجوا بعد علاجهم في المستشفى”.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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