رئيس المركزي الهولندي: رفع المركزي الأوروبي الفائدة بدأ يؤتي ثماره

يرى كلاش كنوت رئيس البنك المركزي الهولندي إن جولات رفع أسعار الفائدة التي يلجأ إليها البنك المركزي الأوروبي بدأت تؤتي ثمارها لكن المزيد سيكون مطلوبا لاحتواء التضخم.

وأدلى كنوت بالتصريحات لبرنامج تلفزيوني هولندي. وكنوت عضو أيضا في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي.

وفي اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي، رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى 3.75 %، بما يتفق مع التوقعات، في زيادة هي السابعة على التوالي منذ العام الماضي، بهدف السيطرة على التضخم.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يخفف فيها المركزي الأوروبي وتيرة رفع الفائدة خلال العام الجاري.

وكان المركزي الأوروبي قد رفع الفائدة في ديسمبر وفبراير ومارس بمقدار نصف نقطة مئوية لكل شهر.