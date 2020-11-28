عقـــارات

رئيس المدينة: 7 مليارات جنيه إجمالي الاستثمارات بالمنيا الجديدة

تشمل العديد من المشاريع الإسكانية المختلفة
خالد الأسمر 5:11 م, السبت, 28 نوفمبر 20 5:11 م, السبت, 28 نوفمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قال المهندس محمد مصطفي رئيس مدينة المنيا الجديدة، إن المخطط العام للمدينة يشمل العديد من المشروعات الإسكانية المختلفة، بإجمالي استثمارات يصل إلى 7 مليارات جنيه.

وأضاف مصطفى في تصريحات له اليوم، أن قرار إنشاء المدينة صدر عام 1986، ولكن الاهتمام المتنامي مؤخراً أظهر اهتمام بالغ بالتنمية العمرانية بالمدن الجديدة، مضيفا أن مساحتها 24485.41 متر، حيث تقع على هضبة بارتفاع  137 متر وهي تشبه المقطم بالقاهرة.

اقرأ أيضا  «مرحلة انتقالية 6 أشهر لضبط العمران».. مجلس المحافظين يستعرض الاشتراطات البنائية الجديدة

وأشار، إلى أن الدولة تولي اهتمام كبير بمدن الصعيد وجذب الاستثمارات بها، وأنه تم الانتهاء من آليات التعامل مع المستثمرين بالتعاون مع هيئه المجتمعات العمرانيه، لتسهيل الإجراءات وجذب  الاستثمارات.

وأفاد رئيس الجهاز، أن هناك اهتماما كبيرا بالمرافق وغيرها من البنية الأساسية من صرف ومياه وإنشاء محطة طاقة كهربائية وتوصيل الغاز لكل المدينة، مع تطوير الطرق.

اقرأ أيضا  مدبولي يتابع تطوير الطريق الدائري بالقاهرة الكبرى والأوتوستراد و«سعد الشاذلي»

وتابع، أن هذا الاهتمام أدى إلى تزايد عدد السكان بالمدينة، مع وجود استثمار حقيقي ومنها فرع للبنك المركزي هو الثالث بمصر، كذلك وجود شركات كبيرة تتواجد هناك، بالإضافة إلى وجود 4 جامعات ومدارس تعليمية، ومعاهد صحية وغيرها لتوفير خدمات نوعية. 

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم خالد الأسمر

بكالوريوس تجارة قسم العلوم السياسية ودبلوم علاقات سياسية دولية والتحق بالعمل في قسم العقارات بجريدة المال سبتمبر 2018 وعمل لأكثر من 10 سنوات بالصحافة

ملف الكاتب خالد الأسمر

اقرأ أيضاً

رئيس جهاز «سفنكس الجديدة»: المدينة تتمتع بفرص استثمارية متنوعة

خالد الأسمر 1:48 م, السبت, 28 نوفمبر 20

الإسكان : طرح 81 وحدة صناعية مختلفة الأنشطة بالعاشر من رمضان

خالد الأسمر 4:10 م, الجمعة, 27 نوفمبر 20

وزير الإسكان: بدء تنفيذ متنفس ترفيهي في مدينة الشروق

خالد الأسمر 3:41 م, الجمعة, 27 نوفمبر 20

الإسكان : بدء تسليم أراضي«الإسكان المتميز» بالعاشر من رمضان 6 ديسمبر

عبدالرحمن أبو العنين 11:48 ص, الخميس, 26 نوفمبر 20

«عقار ماب» تطمح فى مشاركة 15 ألف مستخدم بمعرض «إكسبو 2020» بجمعة «البلاك فرايداى»

شريف عمر 9:25 ص, الخميس, 26 نوفمبر 20

«سوديك» تنهى تسليم 1708 وحدات فى «إيست الشروق» سبتمبر 2025

شريف عمر 9:01 ص, الخميس, 26 نوفمبر 20