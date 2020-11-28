رئيس المدينة: 7 مليارات جنيه إجمالي الاستثمارات بالمنيا الجديدة

قال المهندس محمد مصطفي رئيس مدينة المنيا الجديدة، إن المخطط العام للمدينة يشمل العديد من المشروعات الإسكانية المختلفة، بإجمالي استثمارات يصل إلى 7 مليارات جنيه.

وأضاف مصطفى في تصريحات له اليوم، أن قرار إنشاء المدينة صدر عام 1986، ولكن الاهتمام المتنامي مؤخراً أظهر اهتمام بالغ بالتنمية العمرانية بالمدن الجديدة، مضيفا أن مساحتها 24485.41 متر، حيث تقع على هضبة بارتفاع 137 متر وهي تشبه المقطم بالقاهرة.



وأشار، إلى أن الدولة تولي اهتمام كبير بمدن الصعيد وجذب الاستثمارات بها، وأنه تم الانتهاء من آليات التعامل مع المستثمرين بالتعاون مع هيئه المجتمعات العمرانيه، لتسهيل الإجراءات وجذب الاستثمارات.



وأفاد رئيس الجهاز، أن هناك اهتماما كبيرا بالمرافق وغيرها من البنية الأساسية من صرف ومياه وإنشاء محطة طاقة كهربائية وتوصيل الغاز لكل المدينة، مع تطوير الطرق.

وتابع، أن هذا الاهتمام أدى إلى تزايد عدد السكان بالمدينة، مع وجود استثمار حقيقي ومنها فرع للبنك المركزي هو الثالث بمصر، كذلك وجود شركات كبيرة تتواجد هناك، بالإضافة إلى وجود 4 جامعات ومدارس تعليمية، ومعاهد صحية وغيرها لتوفير خدمات نوعية.