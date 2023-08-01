رئيس المحطات النووية يزور أكاديمية «روساتوم» والمتدربين المصريين في سانت بطرسبرج بروسيا 

قام الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، يرافقه المهندس محمد رمضان بدوي نائب رئيس الهئية للتشغيل والصيانة، بإجراء زيارة لأكاديمية “روساتوم” التقنية، حيث يتم تدريب الكوادر البشرية المصرية، المسئولة عن إدارة وتشغيل محطة الضبعة النووية.

جاء ذلك أثناء زيارته الرسمية لروسيا الاتحادية، للمشاركة في فعاليات قمة “روسيا- أفريقيا” المنعقدة يومي 27 و28 من يوليو الماضي، في مدينة سانت بطرسبرج الروسية،

كان على رأس استقبال الدكتور رئيس مجلس الإدارة كل من يوري سيليزنيف رئيس أكاديمية “روساتوم” التقنية، وناتاليا شافالوفيتش نائب رئيس شركة “أتوم ستروي إكسبورت” للموارد البشرية،

حيث تم الاجتماع مع المختصين بالأكاديمية؛ للوقوف على الموقف التنفيذي لسير العملية التدريبية، وبحث مخطط تنفيذ البرامج التدريبية لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية المصرية لتأهيلها للقيام بمهامّها لإدارة وتشغيل محطة الضبعة النووية.

هذه الزيارة تأتى في إطار حرص قيادة هيئة المحطات النووية على متابعة سير عملية التدريب للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية، وتنمية الكفاءات للكوادر المصريةن وتأهيلهم للقيام بأعمال تشغيل وصيانة وإدارة المحطة النووية الضبعة.

وخلال الزيارة، تم تفقُّد مماثل التدريب متعدد الوظائف، والمقرر أن يتم استخدامه ضمن مراحل تدريب المشغلين المصريين على التعامل مع سيناريوهات التشغيل المختلفة؛ وذلك لإكسابهم المعرفة والخبرة وصقل مهاراتهم في كل أوضاع التشغيل المختلفة للمحطة.

كما تضمنت الزيارة المرور على المتدربين والاجتماع بهم لتفقُّد أحوالهم ومقترحاتهم نحو زيادة فعالية البرامج التدريبية، وكذلك حثّهم وتحفيزهم نحو بذل المزيد من الجهد لتعظيم الاستفادة واكتساب الخبرات أثناء العملية التدريبية.

كما تضمنت الزيارة تفقُّد أماكن الإقامة والإعاشة الخاصة بالمتدربين؛ لضمان تحقيقها المستوى اللائق لتوفير كل المتطلبات المعيشية المناسبة للمتدربين.

جدير بالذكر أنه في 6 ديسمبر 2021، تم البدء في العملية التدريبية للكوادر البشرية المصرية بمدينة سانت بطرسبرج في روسيا الاتحادية؛ وذلك لإعداد أطقم التشغيل والصيانة لمحطة الضبعة النووية،

ويتم إيفاد المتدربين إلى دولة روسيا الاتحادية وفق برنامج زمني مخطط مُعدّ طبقًا لمخطط تنفيذ المشروع، ويتم التدريب كجزء من نطاق أعمال المقاول العام المنفِّذ لمشروع المحطة النووية بالضبعة.