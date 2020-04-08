رئيس المحطات النووية : العمل بمحطة الضبعة مستمر ولا تعديل بالجدول الزمني

قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، إن العمل بمحطة الضبعة مستمر ولا تعديل للجدول الزمني الخاص بالمحطة النووية وأضاف الوكيل في تصريحات لـ"المال" أن المحطة النووية مؤمنة تماما كما يتم العمل مع الخبراء الروس…

قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، إن العمل بمحطة الضبعة مستمر ولا تعديل للجدول الزمني الخاص بالمحطة النووية

وأضاف الوكيل في تصريحات لـ”المال” أن المحطة النووية مؤمنة تماما كما يتم العمل مع الخبراء الروس التابعين لشركة روساتوم الروسية المنفذه للمحطة عبر الفيديو كونفرانس للانتهاء من كافة التراخيص والتصميمات للحصول على أذن الخاص ببدء تنفيذ المشروع.

وأشار الوكيل إلى أن الهيئة قامت بتعقيم موقع محطة الضبعة النووية بمطروح، إضافة إلى كل مبانيها بالتعاون مع إحدى الجهات المسئولة عن التعقيم ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال إنه يتم تعقيم المباني كل 15 يوما ، ولكل مكاتب المسئولين والموظفين التابعين لها، للحفاظ على العاملين في الهيئة ضمن إجراءات الهيئة.

وأشار الوكيل إلى أنه تم التأكيد على شركة روساتوم على اهمية مراعاة عوامل الأمن والسلامة الصحية عبر قياس درجات الحرارة الخاصة بالعاملين.

كما تم إعطاء إجازة لأي عامل يعاني أمراض مزمنة مع توفير كمية من الكمامات للمهندسين والعاملين بالهيئة، وفق الوكيل.

وأضاف أنه تقرر أيضًا التنبيه على كل السائقين بتعقيم الأتوبيسات يوميًا، مع التنبيه على عاملي المصاعد بضرورة ارتداء القفازات والكمامات الطبية مع ضرورة تعقيم المصعد بصفة مستمرة.

وأعلنت شركة روساتوم للطاقة النووية الروسية المنفذة لمحطة الضبعة النووية منذ أيام أنها على استعداد لفرض بروتوكول الحجر الصحي، إذا تم طلب هذا الأمر من قبل الدول والمناطق التي نعمل بها، ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال أليكسي ليخاتشوف المدير العام للشركة الروسية، إن روساتوم تقوم بتكثيف الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما أن الشركة أوقفت جميع الرحلات إلى جميع دول العالم، بما في ذلك بذل قصارى جهدها للحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) على سلسلة موردينا والتأكد من الالتزام بالمواعيد المتفق عليها في عقودنا.

إلغاء البصمة والكشف على الموظف الذي يعاني أى أعراض

كما قامت هيئة المحطات النووية بإلغاء التوقيع بالبصمة، والتعامل بالكارت وفى حالة عدم وجود كارت يتم التوقيع بالدفاتر، وذلك طبقاً لقرارات الحكومة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

كما تم التأكيد على أن أي عامل مصاب بارتفاع في درجة الحرارة أو السعال يتم الكشف عليه من خلال الإدارة الطبية لتحديد موقفه.

وأضاف أن تلك القرارات تأتي في إطار التوجيهات بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وحفاظا علي صحة العاملين بالقطاع وأسرهم ومنعا لانتشار فيروس كورونا، كما تقرر التشديد على إجراءات النظافة والتعقيم بكافة المباني التابعة وخصوصاً المكاتب والصالات وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية ودورات المياه.