رئيس المجموعة لـ«المال»: «جندال شديد عمان» الهندية مهتمة بتصدير الحديد للسوق المصرية ودول الخليج

كشف هارشا شيتى، الرئيس التنفيذى لمجموعة «جندال شديد عمان للحديد والصلب»، أن الأخيرة مهتمة بالتصدير للسوق المصرية ودول مجلس التعاون الخليجى خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «شيتى» -ردًا على أسئلة «المال» خلال إعلان المجموعة عن توسعاتها بالمنطقة الاقتصادية بالدقم فى سلطنة عمان- «نستهدف تصدير منتجاتنا من الحديد الأخضر للسوق المصرية».

وأشار إلى أن سوق التصدير مفتوحة لكل الدول العربية، وسيكون لدى المجموعة مخزون كبير من الإنتاج مع دخول طاقات مصنع سلطنة عمان الجديد حيز التنفيذ.

وأوضح أن الطاقة الإنتاجية لمصنع المجموعة فى السلطنة تبلغ 2.4 مليون طن مترى من الحديد الأخضر، وسترتفع إلى 5 ملايين بحلول 2026، موضحًا أن الاستثمارات الكلية للمشروع تصل إلى 3 مليارات دولار، تم ضخه حوالى 1.5 مليار حتى الآن.

وقال إن المجموعة توصلت إلى عقد اتفاقية توريد غاز طبيعى طويلة الأمد مع حكومة سلطنة عمان، لتلبية احتياجات المشروع من الطاقة.

وذكر أن ما بين 30 إلى %40 من إنتاج مصنع جندال شديد الجديد سيتم استهلاكه داخل سلطنة عمان ومنطقة مجلس التعاون الخليجي، وسيصدر الباقى لتلبية الطلب المتزايد على الصلب الأخضر فى الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الحديد الأخضر يعتمد على استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر فى عملية التصنيع، وتعتمد عليه الكثير من الصناعات فى أوروبا واليابان، مثل السيارات ومحطات الرياح، وبالتالى يساهم فى التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

وقلل من تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على صناعة الحديد الأخضر، موضحًا أن التأثير طال بشكل أكبر المنتجات نصف المصنعة من الحديد التقليدي.

وتعد «مجموعة جندال شديد» المملوكة لعائلة رجل الأعمال والملياردير الهندى نافين جندال، جزءًا من «جندال للصلب والطاقة المحدودة»، التى تعتبر واحدة من كبرى الشركات المنتجة للحديد فى الهند، والتى تعمل أيضًا فى مشروعات التعدين وتوليد الطاقة والبنية الأساسية، وتتواجد فى الهند وأستراليا وأفريقيا والشرق الأوسط وغيرها من المناطق.

ويقع مصنع جندال شديد فى سلطنة عمان بميناء صحار الصناعى على مساحة تصل إلى 2 كيلومتر مربع، وعلى بُعد 60 مترًا من الرصيف البحرى والطريق السريع مسقط – دبي.

حضر الإعلان عن التوسعات كل من الدكتور على بن مسعود السنيدي، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عمان، والمهندس أحمد بن حسن الذيب، نائب رئيس الهيئة، ونافين جندال مالك المجموعة، وريجى فيرمولين الرئيس التنفيذى لميناء الدقم، وطلال بن محمد اللواتى نائب رئيس العمليات التجارية فى شركة الخدمات المركزية «مرافق»، وعدد من المسئولين فى القطاعين العام والخاص ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

مسقط – مصطفى طلعت: