رئيس المجموعة لـ«المال»:«كابريول» تتبنى خطة طموح للتوسع فى السوق المصرية وتبدأ بالعاصمة الإدارية

تتبنى مجموعة «كابريول» للاستثمار العقارى تنفيذ خطة توسعية بالسوق المحلية تبدأ بإطلاق برج متكامل فى العاصمة الإدارية الجديدة تتبعها دراسة التواجد فى مناطق أخرى.

وقال المهندس محمد مفيد رئيس مجلس إدارة مجموعة «كابريول» للاستثمار، إن شركتة تعد ضمن أكبر الشركات العاملة فى السوق الإماراتية، مشيرا إلى أن تاريخ الشركة بدأ منذ عام 93 بمجال العقارات والمقاولات فى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف مفيد فى حواره مع «المال»، نفذنا عددا من المشروعات الضخمة فى الإمارات العربية، متمثلة فى تنفيذ فنادق ومبان سكنية علاوة على المشروعات التابعة للحكومة الإماراتية».

وأكد رئيس مجلس إدارة كابريول للاستثمار، أن حجم الأعمال الُمنفذه فى دولة الامارات تجاوز الـ20 مليار درهم إماراتى ، وهو ما جعل الشركة تصنف كفئة خاصة.

وحول الدخول للسوق المصرية، قال مفيد، دائما ما كنت أحلم بتنفيذ مشروعات كبرى فى بلدى، وعقب ثورة 30 يونيو، وجدت المناخ أصبح مناسبا لتنفيذ هذه المشروعات».

وتابع: «كنا متواجدين فى السوق المصرية خلال السنوات الماضية، من خلال شركة العائلة، لكن بحجم مشروعات لم يكن كبيرا، بسبب مناخ الاستثمار الذى لم يكن بهذه الصورة الجيدة التى وصل إليها الآن».

تنفيذ 3 مصانع منتجات أسمنية فى مدينة بدر بحجم تكلفة 500 مليون جنيه

وأشار، مفيد إلى أن كابريول نفذت حتى الآن 3 مصانع منتجات أسمنية فى مدينة بدر بحجم استثمار بلغ 500 مليون جنيه مصرى، وجميعها تعمل بتكنولوجيا ألمانية، وتضم المصانع الثلاثة أيدى عاملة بلغت 400 شخص.

وأضاف «لم نتوقف عند تنفيذ المصانع، بل كانت لنا رؤية لمشروعات تعليمية، تخدم فى المقام الأول مصر، لأن أى دولة لا يمكنها أن تنهض دون تعليم، وهو ما دفعنا لوضع خطة لتنفيذ عدد من المدارس العالمية».

واستكمل «بدأنا فى تنفيذ مشروعات التعليم عام 2015 من خلال تنفيذ مدرسة اسبير انترناشونال سكول» فى منطقة التجمع الخامس على مساحة 12.5 ألف متر بحجم استثمار بلغ 350 مليون جنيه».

وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد أيضا تنفيذ مدرسة دولية فى العاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 16 ألف متر، ومن المقرر أن تكون جاهزة للعمل العام المقبل، مؤكدا أن حجم الاستثمار المقدر بلغ 500 مليون جنيه مصرى.

وحول المشروعات العقارية التى تنوى الشركة الدخول فيها، قال مفيد إن عملية الاستثمار باتت سهلة وأصبح هناك وضوح فى أسعار الأراضى المطروحة أمام الجميع، وهو الأمر الذى كان دافعا لتنفيذ مشروع آخر فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف فى عام 2018 تقدمنا لشراء قطعة أرض فى العاصمة الإدارية الجديدة، لإقامة مشروع «تجاري- إداري»، وتمكنا من إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، وحصلنا على القرار الوزراى لعملية التخصيص».

وتابع: «تستهدف مجموعة «كابريول» ضخ استثمارات بقيمة 15 مليار جنيه بالسوق المصرية وبخاصة فى العاصمة الإدارية الجديدة خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأكد، مفيد أن جميع المشروعات التى نفذتها الشركة خلال تاريخها الممتد لعشرات السنوات، لم تُطرح أمام العملاء قبل الإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص كذلك البدء الفعلى فى عملية التنفيذ.

واستطرد: «بدأنا العمل الفعلى فى مشروع العاصمة الإدارية مطلع العام الجارى، ومن المتوقع وبحسب الدراسات والجدول الزمنى أن يتم الإنتهاء منه خلال عامين ونصف، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار فى البرج «التجاري- الإداري» قدرت بنحو 1.5 مليار جنيه مصرى».

وأشار مفيد إلى أن المشروع الجارى تنفيذه، سيشهد إقامة مول بالدور الأرضى، إضافة إلى 9 أدوار جميعها مخصصه لنشاط تجارى وإدارى، بأسعار نعتقد أنها الأفضل، ستبدأ من 32 ألف جنيه للمتر.

وأضاف رئيس مجلس إدارة كابريول للاستثمار، «تعاقدنا مع مكتب استشارات إماراتى، نفذ العديد من المشروعات الضخمة فى دولة الإمارات العربية، لتقديم مشروع عملاق يليق بسمعتنا وبحجم الموقع المنفذ فيه».

وحول خطة الشركة التوسعية، قال مفيد: «لدينا طموح لتنفيذ مشروع عقارى جديد بنشاط «تجارى –إداري» أيضا، داخل العاصمة الإدارية الجديدة»، معتبرا أن الاستثمار العاصمة الإدارية الجديدة يعد ضمن الاستثمارات الأمنة.

وأوضح خلال تواجدى فى دولة الإمارات العربية المتحدة كنت شاهدا على إقامة المشروعات الكبيرة فى دبى، والتى أصبحت حديث العالم لما شهدته من مشروعات ضخمة، لكن ما يحدث فى الوقت الحالى بالعاصمة الإدارية الجديدة، لم يحدث فى أى مكان بالعالم».

واستكمل، «لا يوجد نموذج فى المنطقة العربية أو فى منطقة الشرق الأوسط بالكامل، يمكنك أن تقارن به حجم الأعمال والمشروعات التى تشهدها العاصمة الإدارية الجديدة، وفى وقت قياسى».

1.5 مليار جنيه استثمارات مشروع «لينكس» التجارى الإدارى وبدء تسويقه

وأوضح أن مجمع «LINX» تجارى إدارى طبى «ويتكون من 12 طابقاً شامل 2 بدروم تحت الارض ويضم الدور الأرضى والأول 51 وحدة تجارية ومن الدور الثانى للتاسع وحدات ادارية وطبية باجمالى 280 وحدة ، وتبلغ استثماراته مليار ونصف جنيه.

وأضاف، أن الشركة أنهت جميع الاجراءات من القرار الوزارى والتراخيص وتم البدء فى أعمال الإنشاءات وسيتم طرحه للتسويق خلال اغسطس المقبل، مشيراً الى أن الشركة حرصت على عدم تسويق المشروع الا بعد انهاء جزء كبير من الانشاءات لترسيخ مصداقيتها فى السوق ، ومن المقرر تسليم المشروع خلال 3 سنوات.

وأشار الى أن «كابريول» أسندت أعمال وضع التصميمات والاستشارات الهندسية لمكتب مجموعة العمارة والتخطيط «APG» من أبوظبى ويمتلك خبرات كبرى تتخطى 30 عاماً قام خلالها بتنفيذ علامات معمارية وهندسية.

وتعاقدت«كابريول» مع شركة MREC للخدمات العقارية المتكاملة لإدارة القطاع التجارى بالشركة والتسويق لمشروع LINX.

واختتم، مفيد حديثه لـ«المال»، مؤكدا على أن شركته هى شركة مصرية، فردية، ومشروعاتها التى تنفذها تتم بتمويل ذاتى، ولديها عباءة مالية جيدة تمكنها من تنفيذ مشروعاتها دون الحاجه لأى عمليات تمويل خارجية.

وأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة كابريول إلى إطلاق شركتين تابعتين وهم كابريول لإدارة المنشأت التجارية والإدارية وستتولى تشغيل وادارة المشروعات التابعة للشركة وأيضا كابريول للمقاولات.

ومن جانبه قال محمود عبد الحليم ، رئيس مجلس إدارة MREC ، الى أن مجمع «LINX» يتسم بموقع مميز بالعاصمة الإدارية الجديدة فى منطقة MU23 التجارية ، ويقع مباشرة بين أحياء R2 وR3، بالقرب من حى السفارات ومنطقة الأعمال المركزية ، وتبلغ مساحة الارض 7635 مترا.

وأضاف أن مساحة المبانى فوق الأرض تعادل 22 ألف و500 متر والمبانى تحت الأرض «الجراجات» 15 ألف و200 متر ، وتبدأ مساحات الإدارى من 48 مترا حتى 2300 متر أى دور كامل ، والوحدات التجارية تبدأ من 27 مترا، والعيادات من 54 مترا ، ويتم تسليم الوحدات الادارية والطبية تشطيب كامل بالتكيفيات.

وأشار الى ان الشركة حريصة على التعاقد مع البراندات الكبرى فى التجارى والشركات العالمية فى الإدارى ويتم تنفيذ الوحدات بالمواصفات والاكواد العالمية

وشدد على أنه تم مراعاة توفير أنسب استغلال للمساحات ويتمتع «LINX» بأعلى مستوى وأحدث الخدمات من نظام أمنى متكامل وأنظمة CCTV وBMU وFAوBM وكذلك نظام لإدارة المخلفات والواح شمسية وعدد 8 مصاعد.

وعن الخطة التسويقية قال عبد الحليم ، إنه من المستهدف الانتهاء من تسويق المشروع بالكامل فى فترة زمنية لاتتخطى العامين ، ومن المتوقع تسويق %40 من المشروع خلال العام الجارى.

وأضاف أن خطة التسويق تشمل عدة آليات منها الأون لاين لافتا إلى تميز المشروع بتقديم منتج يتلاءم مع احتياجات السوق.

وأطلقت «كابريول» العام الماضى أول سلسلة من مدارس «أسباير» فى القاهرة الجديدة وتتبع نظام التعليم البريطانى IG ، وضخت كابريول بالمدرسة استثمارات بقيمة مليار جنيه.

وتسعى «كابريول» إلى تقديم نموذج للمدارس الذكية التى تعتمد بصورة أساسية على تكنولوجيا المعلومات وتوظيفها فى العملية التعليمية حيث يتم اتباع أحدث الأساليب وتسهيل العملية التعليمية والاعتماد على تطوير مهارات الطلاب وتوفير الآليات التى تمكنهم من الفهم والتحليل والتعليم بطرق مبتكرة

وتهدف الى تخريج كوادر من الطلاب مؤهلين لأسواق العمل وقادرين على تطوير مهاراتهم والتواكب مع متطلبات العمل وتقوم «مدارس كابريول» «أسباير» بتأسيس نظام تعليمى مميز فى مصر مبنى على الجودة فى أدق التفاصيل.