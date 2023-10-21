رئيس المجلس الرئاسي الليبي: نرفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو غيرها

أكد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، رفض ليبيا التهجير القسرى للفلسطينيين في شبه جزيرة سيناء أو غيرها، قائلا: إقامة قمة القاهرة للسلام، خطوة شجاعة نشكر عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة وشعب مصر، مضيفَا: علينا القيام بواجباتنا تجاه الانسانية والحفاظ على مصداقية وقدرة المجتمع الدولي في صون حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية في قمة القاهرة للسلام 2023 والمنعقدة الآن في العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة 31 دولة عربية وإسلامية وأجنبية، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وهيئة الأمم المتحدة.

وأضاف المنفي، أن ما يحدث أمام أنظارنا من استهداف لكل من يعيش في غزة، حتى احتموا في المدارس والمساجد والكنائس والمستشفيات، في ظل عدم تمكن مجلس الأمن من توصل لتسوية مشاريع القرارات المعروضة أمامه أو الاتفاق على وقف العدوان، يجعل حكام المنطقة أمام تحد تاريخى نتيجة تأخر مجلس الأمن في القيام بدوره بسرعة قصوى لوقف ما يجرى في قطاع غزة.