رئيس المجلس التصديري: التطور الحالي ثمرة التعاون بين القطاع الخاص والحكومة

قال المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية إن التطور الكبير الذي يشهده قطاع الصناعات الغذائية هو ثمرة تعاون وثيق بين القطاع الخاص وأجهزة الحكومة، مشيرا إلى الدور الكبير الذي يلعبه جهاز التمثيل التجاري لفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية بصفة عامة والمنتجات الغذائية بصفة خاصة.

جاء ذلك خلال انطلاق الجلسات النقاشية التي تنظمها شركة كونسبت لتنظيم المعارض والمؤتمرات ضمن فعاليات المعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات “فوود افريكا” في دورته الثامنة والذي افتتحه وزراء التموين والنقل والصناعة والزراعة وسط حضور مكثف من رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين في مجال الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.

وعقدت جلسة نقاشية تحت عنوان ” توقعات النمو بقطاع الصناعـات الغـذائية والحاصلات الزراعية، بالتركيز على ملف سلامة الغذاء “.

شارك في الجلسة كل من المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ، والوزير مفوض تجاري يحيى الـواثق بالله رئيس جهاز التمثيـل التجاري ، والمهندس اشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والنائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ، ومحسن البلتاجي رئيس جمعية هيا لتطوير وتنمية الحاصلات البستانية، وأدار الجلسة دكتور اشرف السيد رئيس شركة النيل للفاكهة .

وأشار “برزي” إلى أنه في ظل التحديات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي ومن ثم تداعياتها السلبية على الاقتصاد المصري، فمن الضروري تكثيف الجهود الداعمة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية.

ونوه إلى أهمية استقرار سعر الصرف وإعلان نسبة المساندة التصديرية لكل قطاع تصديري فضلا عن أهمية الانتهاء من اعداد الإستراتيجية الصناعية والتي ستحدد وبشكل كبير أولويات وتوجهات الدولة نحو تنمية وتطوير القطاع الصناعي ومن ثم زيادة معدلات التصدير.

ومن جانبه أوضح المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن تحقيق 15% زيادة ونمو في الصادرات الغذائية رغم التحديات الكبيرة التي يشهدها السوق العالمي، يعد مؤشراً إيجابيا على قدرة المنتج الغذائى المصرى على المنافسة فى الأسواق الخارجية.

ولفت إلى أهمية تطبيق نظام التتبع على المحاصيل الزراعية خاصة وانها تمثل الخامات الرئيسية للصناعات الغذائية مع ضرورة توافقها مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء وهو الأمر الذى يزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية محلياً ودولياً ، وكذا تطبيق نظام المخاطر المتبع عالمياً على الوارادات الغذائية وذلك توفيراً للوقت وتخفيض الأعباء على المصانع الغذائية، فضلًا عن أهمية ربط منح التراخيص الصناعية للمصانع الغذائية الجديدة بضرورة التوافق مع اشتراطات هيئة سلامة الغذاء ، مطالباً بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المصانع العشوائية خاصة وان المنتج الغذائى يرتبط بصحة وسلامة المستهك المصري.

وأعلن الوزير مفوض تجاري يحيى الـواثق بالله رئيس جهـاز التمثيـل التجارى المصرى ان هناك عدد من الشركات الاجنبية ابدت رغبتها فى الاستثمار بالسوق المصرى فى العديد من المجالات الصناعية وبصفة خاصة من الهند والصين واليابان وتركيا والمانيا وبلجيكا ، ومن المتوقع ان تتواجد هذه الشركات فى السوق المصرى خلال الربع الثانى من عام 2024.

وأشار رئيس التمثيل التجاري المصري إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التى ابرمتها مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية ومن بينها اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية والتى تضم 54 دولة ، حيث قامت 47 دولة بالتصديق على الاتفاقية وجارى تصديق الـ 7 دول المتبقية ، لافتاً فى هذا الاطارالى انه تم الاتفاق مع احد البنوك العاملة فى السوق المصرى لإتاحة انظمة تأمين مخاطر للصادرات المصرية الموجهة للسوق الافريقى وبأسعار أقل من الانظمة التى تتيحها شركات التأمين العالمية فضلا عن تمويل البعثات التجارية المصرية لعدد من الدول الافريقية ، الى جانب المساهمة فى تمويل انشاء مناطق لوجيستية لزيادة تواجد المنتج المصرى فى اسواق القارة السمراء.

وأشار النائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية إلى أهمية تعظيم الاستفادة من المشروعات القومية الزراعية غير المسبوقة والتى نفذتها الدولة المصرية خلال الـ8 سنوات الماضية ، والتى تضمنت استصلاح 3.5 مليون فدان وزيادة الرقعة الزراعية بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 35 % ، مؤكدا أهمية الترويج لهذه المشروعات والسعى لجذب استثمارات اجنبية مباشرة لها وبما يحقق مستهدفات خطة الدولة.

وأشار الى ان قطاع الحاصلات الزراعية حقق نسبة زيادة فى الصادرات بلغت 25 % بكمية بلغت 100 الف طن وبقيمة وصلت الى حوالى 750 مليون دولار عن العام الماضى، لافتاً الى أهمية وضع سياسة زراعية واضحة وهيكلة الاصناف التقليدية والسعى لإدخال اصناف جديدة فضلا عن ضرورة تغيير المناهج الدراسية بالمدارس الزراعية وربطها بسوق العمل الزراعى .

ومن جانبه أكد محسن البلتاجى رئيس جمعية هيا لتطوير وتنمية الحاصلات البستانية أن مصر سوقا استثمارية كبير ويمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة ، وهو ما يجب التركيز عليه خلال المرحلة الحالية لتحقيق طفرة فى انتاج وتصدير المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية.

حضر الجلسة النقاشية عدد كبير من رجال الصناعة والخبراء والمتخصصين فى مجال الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية ، الى جانب مشاركة داليا قابيل المدير التنفيذي لشركة كونسبت المنظمة لمعرض فوود افريكا.