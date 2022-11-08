رئيس المجلس الأوروبي : نجحنا في تقليل الاعتماد على الغاز الروسي

أكد شارلي ميشال رئيس المجلس الأوروبي إنه الاتحاد الأوروبي نجح في تقليل الاعتماد على الغاز الروسي.

جاء ذلك خلال لقاء مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي مدافع كبير عن التصدي للتغيرات المناخية وتم اتخاذ قرارات مهمة بهذا الصدد وخطط تمتد آثارها حتى 2050 ورغم الأزمة الاقتصادية العالمية إلا أننا نفعل ماهو مطلوب ونؤمن بأهمية بذل جهد أكبر مما هو الآن.

وتابع: “قررنا توفير 100 مليار دولار سنوياً للدول النامية ونحن نحشد هذه الأموال ونحث كافة الدول المتقدمة على فعل ذلك”.

وحول تأثير العقوبات ضد روسيا وتأثيرها على العالم والشعوب الأوروبية، قال : “السبب الذي وقعنا عقوبات بسببه أن نؤثر على الاقتصاد الروسي والذي يعاني بالفعل من صعوبات بغية وقف ألة الحرب الروسية التي تشنها موسكو ضد أوكرانيا والذي أعقبها أزمة غذاء وطاقة”.

وأوضح أن أوكرانيا دولة مستقلة وذات سيادة وهناك خرق روسي للميثاق الامم المتحدة والحل الاسهل هو أن تعيد موسكو قواتها داخل حدودها واحترام سيادة أوكرانيا.



وحو الموقف الأوروبي من إدراج قضايا الخسائر والأضرار على مائدة مفاوضات كوب 27 : “نسمتع لكافة الاراء ونتضامن مع الدول النامية وجاهزون لهذا النقاش في أي وقت”.

وعن توقعاته للشتاء المقبل وقسوته قال : ” الواقع أننا نجحنا خلال الشهور الماضية وتمكنا من تحقيق تقدماً كبيراً وأصبحنا أقل اعتماداً على الغاز الروسي”.