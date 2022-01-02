رئيس المجلس الأعلى للأثار يتابع مشروع تطوير قبة قناة السويس الأثرية

يعد مبنى القبة أول مبني معماري يتم إنشاؤه على مجري القناة بقرار مباشر من الخديوي عباس حلمي الثاني فى عام 1890

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد يرافقه الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للٱثار، اليوم الأحد، أعمال رفع كفاءة وتطوير قبة هيئة قناة السويس الأثرية، وذلك فى إطار أعمال تطوير عدد من المنشٱت التاريخية والأثرية بمحافظة بورسعيد، وتحت إشراف شركة المقاولون العرب واستشاري المشروع جامعة القاهرة _ مكتب معمار. رافقة خلالها المهندس سيد شلبي رئيس أشغال الهيئة.

و خلال تفقدهما، استمع محافظ بورسعيد والأمين العام للمجلس الأعلى للٱثار من أحد المختصيين إلى شرح حول مجمل أعمال التطوير التى شهدتها القبة، مشيدين بكفاءة العمل و الذي أعاد لقبة قناة السويس الأثرية مظهرها الحضاري والمعماري الفريد، وأكد محافظ بورسعيد أهمية الحفاظ على المعالم التراثية التى تتميز بها محافظة بورسعيد عن غيرها لتظل دوما واجهة سياحية فريدة للزائرين من كافة الأنحاء.

ويعد مبنى القبة أول مبني معماري يتم إنشاؤه على مجرى القناة بقرار مباشر من الخديوي عباس حلمي الثاني فى عام 1890 كما يعد شاهدا على صمود وبسالة أبناء بورسعيد فقد صمد أمام غارات المحور فى الحرب العالمية الثانية، كما صمد أمام الغارات الأنجلو فرنسية خلال العدوان الثلاثي فى 1956 ووقف شامخا أمام الضربات الجوية الصهيونية عام 67 .



تأتى زيارة وزير ى بعد أيام قليله من زيارة وزير السياحة والآثار ببورسعيد لبحث ملفات بعض المشروعات السياحية والأثرية ومنها إعادة بناء المتحف القومى.

وأشاد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للٱثار بمستوى تطوير حديقة فريال التاريخية، مؤكدا أن أعمال تطوير الحديقة مميزة وتجمع بين كافة عناصر التاريخ والحضارة والجمال، وأصحبت إحدى أهم المزارات السياحية بمدينة بورسعيد، مشيدا بجهود محافظ بورسعيد و رؤيته فى تطوير هذه الحديقة وإعادة إحياؤها بشكل حضاري وجمالي يليق بالتنمية التي تشهدها بورسعيد فى مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد و الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للٱثار، اليوم الأحد، حديقة فريال بحي الشرق، رافقهم خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وذلك فى إطار زيارة الدكتور مصطفي وزيري للتعرف على المقومات والمعالم السياحية والٱثارية ببورسعيد.

وقال محافظ بورسعيد، إن الحديقة تعتبر من أهم حدائق مدينة بورسعيد، وذلك لما تمثله من أهمية تاريخية حيث شهدت احتفالات افتتاح قناة السويس في عام 1869، لافتا إلى أن الحديقة يتوسطها العديد من المباني ذات التراث المعماري المُميز، والذي يُعبر عن امتزاج الحضارات المختلفة، بعد تطوير الحديقة التى تضم مسرحا، ومسجدًا، و3 منصات مخصصة للاحتفالات، وأماكن الجلوس ومناطق لألعاب الأطفال، مؤكدًا أنها نموذج رائع للحدائق لاسيمًا أنها تتسم بالطابع الجمالي والحضاري والتاريخ

ساحة مصر عنوان مدخل القناه

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن منطقة ساحة مصر أصبحت أحدث المشروعات السياحية التى تمثل نقطة جذب للمواطنين من أبناء بورسعيد وزوارها، وخاصة بعد أن اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية، والذي ظهر خلال احتفالات بداية العام الجديد، حيث شهدت ساحة مصر توافد الٱلاف من المواطنين للاستمتاع بالمنطقة والتقاط الصور التذكارية مع تمثال “أم الدنيا” الذي يتوسط الساحة.

واستعرض محافظ بورسعيد جهود إنشاء وتطوير مشروع ساحة مصر والذي يأتي بالتوازي مع عدد من أعمال التطوير تشهدها المنطقة والتى تمثل واجهة بورسعيد من جهة مدخل قناة السويس، مشيرا إلى أن إنشاء تمثال “أم الدنيا” يشير إلى تاريخ وجهود المصريين خلال حفر قناة السويس، فضلا عن إنشاء حديقة التاريخ، ومنطقة مطاعم وكافيتريات، والتى ساهمت فى تحقيق واجهة حضارية مميزة لمدينة بورسعيد أمام زائريها.

جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد والأمين العام للمجلس الأعلى للٱثار الدكتور مصطفى وزيري التفقدية على عدد من المشروعات السياحية والأثرية ببورسعيد، رافقهم خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والشركات المسئولة عن أعمال إنشاء وتطوير المشروعات السياحية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور مصطفى وزيري عن فخره بالمستوى السياحي والتنموي الذي جرى على أرض بورسعيد، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية بقيادة اللواء عادل الغضبان، حققت إنجازا غير مسبوقا فى النهوض بمدينة بورسعيد خلال فترة وجيزة، مؤكدا على تقديم كافة الدعم لتحقيق مزيد من التقدم والتطوير ببورسعيد فى المجال السياحي.