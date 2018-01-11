رئيس المترو يتفقد محطتي السادات وجمال عبدالناصر

المال ـ خاص: تفقد على الفضالى، رئيس شركة مترو الأنفاق، وخالد صبره، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، محطتي "السادات، جمال عبدالناصر"؛ للوقوف على سير العمل ومتابعة حركة مسير القطارات وتشغيل المحطات. وعلى هامش الزيارة، اجتمع رئيس شركة المترو والعضو المنتدب للتشغيل والصيانة مع سيد الحسيني مدير عام أنظمة

المال ـ خاص:

تفقد على الفضالى، رئيس شركة مترو الأنفاق، وخالد صبره، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، محطتي “السادات، جمال عبدالناصر”؛ للوقوف على سير العمل ومتابعة حركة مسير القطارات وتشغيل المحطات.

وعلى هامش الزيارة، اجتمع رئيس شركة المترو والعضو المنتدب للتشغيل والصيانة مع سيد الحسيني مدير عام أنظمة القيادة، لمتابعة جداول تشغيل القطارات والتأكد من انتظام الحركة بالخط الأول، ورصد المخالفين، ومتابعة إزالة الإشغالات التي تعيق حركة جمهور الركاب، وضبط المتسولين والباعة الجائلين.

ووعد الفضالى باستمرار الحملات داخل قطارات المترو لإعادة الانضباط داخل محطات المترو بالخطوط الثلاثة.