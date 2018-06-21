رئيس المترو يتفقد محطة المرج القديمة والرصيف المؤقت

المتحدث الرسمي للمترو: التنسيق مع هيئة النقل العام لتوفير مينى باصات لنقل الركاب من محطة المرج الجديدة إلى "المؤقتة" والعكس المال- خاص تفقّد المهندس على الفضالى، رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، وقيادات…

المتحدث الرسمي للمترو: التنسيق مع هيئة النقل العام لتوفير مينى باصات لنقل الركاب من محطة المرج الجديدة إلى “المؤقتة” والعكس







المال- خاص

تفقّد المهندس على الفضالى، رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، وقيادات شركة المترو، محطة المرج القديمة والرصيف المؤقت قبل وصول محطة المرج القديمة، والمخصص لخروج الركاب فقط حيث إنها ستكون المحطة الانتهائية.

كما تفقّدوا محطة المرج القديمة وستكون مخصصة لدخول الركاب فقط؛ لمتابعة تجهيز زيادة مكاتب التذاكر لاستيعاب الركاب لمنع التكدس داخل المحطة، حيث إن المحطة ستعمل لدخول الركاب فقط.

أكد أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي لشركة المترو، أن الجولة التفقدية هدفها التأكد من بعض التجهيزات بالمحطة ومنها تجهيز مداخل المحطة بأجهزة الـ”XRAY”، والبوابات الإلكترونية؛ لتأمين المحطة، وتركيب كاميرات مراقبة محلية بالمحطة المؤقتة وتركيب إذاعة داخلية بالرصيف، وكذلك تجهيز الغرفتين المتواجدتين بالرصيف لتشغيل مكتب للشرطة ومكتب للتشغيل وتوصيل المياه والصرف الصحي للمحطة.

وقال عبد الهادي، فى بيان صحفى، إنه تم التنسيق مع محافظة القاهرة وهيئة النقل العام ومرور القاهرة؛ لتوفير مينى باصات لنقل الركاب من محطة المرج الجديدة إلى المحطة المؤقتة والعكس، ويتم إذاعة رسائل مسجلة لإذاعتها بمحطة المرج الجديدة للتنويه على جمهور الركاب لتوضيح كل من تاريخ وأسباب غلق المحطة؛ حرصًا من الشركة على التواصل مع جمهور الركاب.

يذكر أن شركة المترو أصدرت بيانًا، أمس، يفيد بغلق محطة المرج الجديدة اعتبارًا من 3/7/2018 ولمدة 5 أشهر للانتهاء من ازدواج المحطة والانتهاء من أعمال التطوير الخاصة بالمحطة.