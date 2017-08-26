رئيس المترو يتفقد تطوير المرج الجديدة

خاصتفقد المهندس،علي الفضالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية، لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، برفقة المهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة ، محطة المرج الجديدة، للوقوف على أعمال تطوير محطة المرج الجديدة العلوية، والوقت المخطط لإنهاء أعمال التطوير.وقال أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي باسم الش

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تفقد المهندس،علي الفضالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية، لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، برفقة المهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة ، محطة المرج الجديدة، للوقوف على أعمال تطوير محطة المرج الجديدة العلوية، والوقت المخطط لإنهاء أعمال التطوير.

وقال أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن شركة المترو قامت بتحويل بعض المحطات السطحية الغير مناسبة لحجم الركاب المتزايد بها إلى محطات علوية بمساحات مناسبة ومزودة بسلالم متحركة ومصاعد كهربية لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من محطات منشية الصدر وحدائق المعادي بالخط الأول وجاري العمل حالياً بمحطة المرج الجديدة.

وأضاف عبد الهادي، أنه يتزامن مع هذا المشروع مشروع ازدواج الخط الأول لمترو الأنفاق، بين محطتي المرج القديمة والمرج الجديدة، وبانتهاء المشروعين سيتم التكامل في الخدمات المقدمة للركاب بما يحقق الأمن والأمان لعملية التشغيل وأعلى سبل راحة الركاب.

من جانبه، قال المهندس علاء محمد السعيد مدير عام المشروعات المدنية والمتابعة بالمترو، إنه من المخطط الانتهاء من أعمال تطوير المشروع بنهاية فبراير 2018 طبقا للعقد المبرم مع شركة النيل العامة لإنشاء الطرق.

وأشار إلى أن نسبة الإنجاز الحالية هي 50% حيث تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخراساني بالكامل ومتبقي أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية وشبكة الحريق .

ويأتي هذا المشروع في إطار خطة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق في النهوض بمستوى الخدمة المقدمة لركاب المترو، ونظراً لما تعانيه بعض المحطات من تكدس شديد لركاب المترو مما يؤثر على كفاءة التشغيل وتأثر مستوى الخدمة المقدمة لركاب المترو.