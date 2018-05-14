رئيس المترو: تزويد المحطات ذات الكثافة العالية بمنافذ بيع تذاكر جديدة

المال -خاصتفقد المهندس على الفضالى رئيس شركة مترو الأنفاق والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة والمهندس اشرف عبد السلام مساعد رئيس الشركة لتشغيل الخط الأول محطات " المرج الجديدة – المرج القديمة – عزبة النخل – عين شمس – المطرية " بالخط الأول وذلك للاطمئنان على ح

المال -خاص

تفقد المهندس على الفضالى رئيس شركة مترو الأنفاق والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة والمهندس اشرف عبد السلام مساعد رئيس الشركة لتشغيل الخط الأول محطات ” المرج الجديدة – المرج القديمة – عزبة النخل – عين شمس – المطرية ” بالخط الأول وذلك للاطمئنان على حركة تشغيل المحطات والقطارات وزمن التقاطر .

وخلال التفقد قرر المهندس على الفضالى رئيس شركة مترو الأنفاق تزويد تلك المحطات ذو الكثافة العالية بمنافذ بيع تذاكر جديدة وذلك تسهيلاً على جمهور الركاب وتفادياً للازدحام بداخل المحطات حتى لا يؤثر الازدحام على حركة سير المواطنين بداخل المحطات .

وخلال الحملة أعطى الفضالى توجيهاته لنظار المحطات وموظفين مكاتب الاشتراكات والصرافين والمشرفين بحسن التعامل مع جمهور الركاب والعمل على حل جميع المشكلات قبل تفاقمها بهدف تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب .

ومن جانبه أفاد المهندس خالد صبره بانتشار فرق الصيانة بجميع محطات المترو بالخطوط الثلاثة وكذلك المتابعة المتكاملة لمسير القطارات من خلال غرف العمليات بالتحكم المركزي مع استمرار تفعيل خدمه الخط الساخن 16048 والذي يعمل على مدار ال24 ساعة .