رئيس المتحدة للخدمات الإعلامية : منتدى شباب العالم جسر للتواصل

قال حسن عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إن منتدى شباب العالم جاء كجسر للتواصل بين الأجيال والثقافات ليشكل وعى ومستقبل شباب مصر و العالم أجمع.

ومنتدى شباب العالم تقام فعالياته فى الفترة بين 10_13 يناير الجاري في نسخته الرابعة تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف عبد الله: “يعقد المنتدى عددا من الجلسات النقاشية الهامة التى تتناول موضوعات و تحديات معاصرة تشغل الرأى العام العالمى و إصدار توصيات لهذه القضايا الحيوية كما يعكس المنتدى الجهود المصرية المتواصلة للتطوير فى شتى القطاعات” .

وأكد عبدالله بأن مصر قادرة على استضافة أهم الأحداث بالعالم لما لها من إمكانيات تنظيمية وإدارية هائلة .

و على هامش فعاليات المنتدى، تفقد حسن عبدالله عددا من ورش العمل لتفحص المشروعات الناشئة وحث رواد الاعمال على مواصلة نجاحاتهم.