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رئيس المتحدة للخدمات الإعلامية : منتدى شباب العالم جسر للتواصل

يعقد المنتدى بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي
شريف عمر 9:53 م, الأربعاء, 12 يناير 22 9:53 م, الأربعاء, 12 يناير 22

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قال حسن عبد الله رئيس  مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إن منتدى شباب العالم جاء كجسر للتواصل بين الأجيال والثقافات  ليشكل وعى ومستقبل شباب مصر و العالم أجمع.

ومنتدى شباب العالم تقام فعالياته فى الفترة بين 10_13 يناير الجاري في نسخته الرابعة تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف عبد الله: “يعقد المنتدى عددا من الجلسات النقاشية الهامة التى تتناول  موضوعات و تحديات معاصرة  تشغل الرأى العام العالمى و إصدار توصيات لهذه القضايا الحيوية كما يعكس المنتدى  الجهود المصرية المتواصلة للتطوير فى شتى القطاعات” .

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وأكد عبدالله بأن مصر قادرة على  استضافة أهم الأحداث بالعالم لما لها من إمكانيات تنظيمية وإدارية هائلة  .

 و على هامش فعاليات المنتدى، تفقد حسن عبدالله عددا من ورش العمل لتفحص المشروعات الناشئة وحث رواد الاعمال على مواصلة نجاحاتهم.

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بقلم شريف عمر

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