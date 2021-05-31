ثقافة وفنون

رئيس «المتحدة للخدمات الإعلامية»: بدء تعزيز الرقابة المالية تمهيدا لطرح أسهم فى البورصة

في أول اجتماع بعد إعادة تشكيل المجلس بحضور كامل أعضائه بمقر الشركة،
رحاب صبحي 11:58 م, الأثنين, 31 مايو 21 11:58 م, الأثنين, 31 مايو 21

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انعقد اليوم مجلس إدارة (الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية) بعد إعادة تشكيله بحضور كامل أعضائه بمقر الشركة، حيث تم مناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، بحث الخطط المستقبلية لتعزيز وتطوير أداء الشركة.

وأكد رئيس مجلس الإدارة حسن عبد الله على استمرار الشركة فى خطة التطوير والتحديث فى كافة قطاعات الشركة وشركاتها التابعة، وخاصة تطوير المحتوى المقدم وتعزيز التعاون مع شركات الإنتاج المختلفة، بالإضافة إلى دعم العاملين من خلال صندوق المتحدة للعاملين بالإعلام والذى سيتم إطلاقه خلال الفترة القادمة بالتعاون مع الهيئات والنقابات الفنية والإعلامية.

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وأكد رئيس مجلس الإدارة على البدء الفورى فى تطبيق آليات الحوكمة وتعزيز الرقابة المالية والإدارية لتعزيز الأداء وتمهيدا لطرح أسهم الشركة فى البورصة المصرية.

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بقلم رحاب صبحي

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