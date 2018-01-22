رئيس المؤتمر يدافع عن حملات دعم ترشيح السيسى

سلوى عثمان:دافع الربان عمر صميدة ، رئيس حزب " المؤتمر " عن المؤتمرات ينظمها الحزب لدعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسى لولاية ثانية، مؤكدا أنها نوع من أنواع التوعية بأهمية انتخاب الرئيس.جاء ذلك ردا على الانتقادات والشكاوى التى قدمتها حملة المرشح الرئاسي المحتمل خالد على، للهيئة الوطنية للانتخابات

سلوى عثمان:

دافع الربان عمر صميدة ، رئيس حزب ” المؤتمر ” عن المؤتمرات ينظمها الحزب لدعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسى لولاية ثانية، مؤكدا أنها نوع من أنواع التوعية بأهمية انتخاب الرئيس.

جاء ذلك ردا على الانتقادات والشكاوى التى قدمتها حملة المرشح الرئاسي المحتمل خالد على، للهيئة الوطنية للانتخابات بخصوص مثل هذه المؤتمرات، بعد أن حددت الهيئة بدء الدعاية بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة المقبلة.

وأكد “صميدة” أن جميع المؤتمرات التى ينظمها الحزب فى المحافظات تستوفي الإجراءات الخاصة بالتصاريح الأمنية، لتنظيمها فى الأماكن العامة ــ بموجب قانون التظاهر وحالة الطوارئ – مشددا على أن الهيئة الوطنية فقط هى الجهة المنوط بها منع مثل هذه المؤتمرات لو كانت بالفعل مخالفة.

